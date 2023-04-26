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100 بحث علمي في مؤتمر «الفيزياء» بجامعة الشارقة

مشاركون أمام مقر انعقاد المؤتمر (وام)
27 ابريل 2023 02:08

الشارقة (وام) 
انطلقت، أمس، فعاليات المؤتمر السنوي الدولي الأول حول فيزياء المواد المتقدمة، وتطبيقاتها المختلفة واستخداماتها في الابتكارات والاختراعات التكنولوجية، وذلك برعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة.
 وبدأت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بعزف السلام الوطني للدولة، ثم ألقى الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير الجامعة، كلمة أكد فيها أن الهدف الأول من المؤتمر يتجسد في العمل على دراسة المواد المختلفة، واستخدام التقنيات الحديثة في فهم خصائصها، وبحث تطبيقاتها واستخداماتها في الصناعات بدءاً من توليد الطاقة وتحويلها وتخزينها، وطرق معالجة المياه «التنقية والتحلية» والاستشعار والتطبيقات الطبية الحيوية، كما أشار إلى أن البرنامج سيتضمن مجموعة من الجلسات النقاشية التي يقدمها ويشارك بها نخبة من العلماء والمختصين من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وآسيا، والتي سيستفيد منها الباحثون وطلبة الدراسات العليا.
 وفي الكلمة التي ألقاها الدكتور نوار ثابت، عميد كلية العلوم، أكد أهمية القضايا والموضوعات التي ستتم مناقشتها خلال جلسات المؤتمر، حيث سيتم تقديم مجموعة من النماذج العلمية التي ساهمت من خلالها المواد المختلفة في النهضة الصناعية والتكنولوجية التي يعيشها العالم حالياً.
 وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، ألقى الدكتور زاهد حسين من مختبر لورنس بيركلي الوطني بالولايات المتحدة الأميركية، كلمة تناول خلالها التطورات التاريخية للاكتشافات العلمية.
وقدم الدكتور محمد خاجة نصير الدين من المدرسة الفيدرالية المتعددة التقنيات في لوزان، سويسرا، عرضاً للجيل الجديد من الخلايا الشمسية، والتحول في نظام الطاقة العالمي وتقليل ثاني أكسيد الكربون، كما عرض عدداً من الإحصائيات التي تعكس توقعات السوق العالمية للطاقة الشمسية.
 وشهدت الجلسة الافتتاحية تكريم المشاركين والرعاة للمؤتمر ومنهم هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ومؤسسة نفط الشارقة الوطنية، وهيئة كهرباء ومياه دبي.
 ويتناول المؤتمر خلال جلساته العلمية التي ستستمر ثلاثة أيام طرح أكثر من 100 بحث علمي و10 جلسات بحثية، و5 لقاءت نقاشية، ومجموعة من المحاور في مجال فيزياء المواد المتقدمة وتطبيقاتها في الصناعات الحديثة واستنباط تطبيقات جديدة في مجالات مختلفة والتي تشتمل على صناعة الخلايا الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية وصناعة البطاريات لتخزينها، ومعالجة المياه وتنقيتها وتحليتها، والاستشعار عن بُعد وتحضير المواد النانوية وتطبيقاتها في مجال الطب من أجل التوصيل الأدق للدواء وتطبيقات عديدة أخرى، كموضوع فيزياء المواد الصلبة والمواد المتقدمة والتي تدخل في كثير من الصناعات الحديثة.

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