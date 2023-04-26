الماراثون الخيري العاشر 30 أبريل في الشارقة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أعلنت جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل، إحدى الجمعيات الداعمة للصحة التابعة لإدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، عزمها إطلاق الماراثون الخيري العاشر في 30 من أبريل الجاري، بشراكة استراتيجية مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والقيادة العامة لشرطة الشارقة، ومجلس الشارقة الرياضي، كاشفةً عن حزمة من الفعاليات والأنشطة الصحية والرياضية والترفيهية المبتكرة التي ستنُظمها الجمعية للمرة الأولى على مدار يومين.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية مساء أمس الأول في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بحضور إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، ووحيدة عبد العزيز رئيسة جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل، ومحمد عبدالله الزرعوني مدير المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في الشارقة، والمهندس فتحي عفانة، الرئيس التنفيذي لشركة فاست لمقاولات البناء، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل، وعدد من متطوعات الجمعية، وممثلي وسائل الإعلام.

وأكدت وحيدة عبد العزيز، أن تنظيم الماراثون الخيري يأتي في إطار حرص الجمعية على حشد وتحفيز الجهود المؤسسية والمجتمعية لدعم مرضى التهاب المفاصل، وتعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ الممارسات الصحية التي تضمن الوقاية من الأمراض المزمنة.

وأضافت: الجمعية حققت هذا العام نقلة نوعية في تنظيم هذا الحدث من خلال إطلاق ماراثون الذيد الخيري الأول، الذي استقطب نحو 1000 متسابق وشهد أجواء حماسية وتنافساً وتحدياً بين المشاركين، ليشكل منصة توعوية مهمة ومحطة ترويجية متميزة للماراثون السنوي الخيري العاشر.

وأكد محمد عبدالله الزرعوني مدير المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في الشارقة، أن الماراثون الخيري لعب دوراً مهماً على مدار السنوات السابقة في نشر الوعي الصحي المجتمعي وتعزيز أنماط الحياة الصحية، الذي يعد واحداً من أهم عناصر تعزيز جودة الحياة لأفراد المجتمع.

وتشهد النسخة العاشرة من الماراثون الخيري وللمرة الأولى العديد من الفعاليات التوعوية والصحية والأنشطة الترفيهية والرياضية.