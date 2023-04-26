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«أبوظبي لبناء السفن» تشارك في معرض «أمديكس 2023» بسنغافورة

زورق دوريات صناعة إماراتية (وام)
27 ابريل 2023 02:08

أبوظبي (وام) 
تشارك «أبوظبي لبناء السفن»، الشركة التابعة لمجموعة إيدج، في معرض ومؤتمر الدفاع البحري الدولي «أمديكس» الرائد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والذي يقام خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو المقبل بمركز شانغي للمعارض في سنغافورة.
 وتعيد «أبوظبي لبناء السفن»، الشركة الرائدة إقليمياً في بناء السفن الحربية والتجارية وإصلاحها وصيانتها وإعادة تجهيزها وتحويلها، عبر هذه المشاركة التأكيد على التزامها تجاه أسواق منطقة جنوب شرق آسيا الاستراتيجية.
 وقال ديفيد ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن: «تشكّل سنغافورة ودول جنوب شرق آسيا المجاورة، إحدى الأسواق المستهدفة الرئيسية للشركة ولمجموعة إيدج بشكل عام، وبدورنا، نتطلع إلى البناء على أسس علاقاتنا مع الشركات الرائدة ضمن القطاع في المنطقة خلال معرض (أمديكس 2023)، كما ستسهم مشاركتنا في تعزيز أسواق التصدير الرئيسية الحالية، وستفتح الآفاق للدخول إلى أسواق جديدة، إلى جانب إتاحة فرصة مثالية لاستعراض مجموعتنا الواسعة من السفن والقدرات البحرية المتقدمة».

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