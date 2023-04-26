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مبادرة لتعزيز إعادة تدوير الألمنيوم في المدارس والجامعات

المبادرة بدأت بـ 12 مدرسة في أبوظبي ودبي (من المصدر)
27 ابريل 2023 02:08

أبوظبي (الاتحاد) 
أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، عقد شراكة مع تطبيق «ريكاب» من شركة فيوليا لتعزيز إعادة تدوير الألمنيوم في المدارس والجامعات الإماراتية. وتبدأ المبادرة بـ 12 مدرسة في أبوظبي ودبي في المناطق القريبة من مواقع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم. وسيعمل تطبيق «ريكاب» على توفير صناديق إعادة التدوير في أماكن يسهل على الطلاب الوصول إليها، للمساعدة في تعزيز الاهتمام والوعي بين الشباب حول إعادة تدوير الألمنيوم.وتعد شركة فيوليا عضواً في «تحالف إعادة تدوير الألمنيوم»، الذي أطلقته الإمارات العالمية للألمنيوم في وقت سابق من هذا العام، ويجمع هذا التحالف الإمارات العالمية للألمنيوم وكبرى شركات إنتاج المشروبات ومصنعي العلب المعدنية وشركات إدارة النفايات من أجل تعزيز إعادة تدوير الألمنيوم في الدولة.

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