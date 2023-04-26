الخميس 27 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

تعاون بين «إعمار الخيرية» و«تنمية المجتمع» بدبي

حصة بوحميد وأحمد المطروشي خلال توقيع المذكرة (وام)
27 ابريل 2023 02:08

دبي (وام)
وقعت هيئة تنمية المجتمع في دبي، مذكرة تعاون مع مؤسسة إعمار الخيرية تقدم بموجبها المؤسسة الدعم للمواطنين من مستحقي المساعدات المسجلين لدى الهيئة للانتقال من السكن المؤقت إلى السكن الدائم بما يساهم في دعم استقرارهم الأسري، وذلك تماشياً مع مبادرة «بيتي» والتي تهدف إلى تخفيف العبء المالي وتوفير السكن الدائم لمواطني دبي من مستحقي المنافع المالية والحاصلين على منفعة السكن المؤقت.
وقع المذكرة كل من معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وأحمد المطروشي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة إعمار الخيرية، وعضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة إعمار العقارية.
وتساهم مؤسسة إعمار الخيرية بحسب المذكرة في دعم الأهداف المتفق عليها بقيمة خمسة عشر مليون درهم يتم تسخيرها لتوفير مساكن دائمة، وذلك بغرض تخفيف العبء المادي والنفسي عن الأسر المستحقة، حيث سيتم تحمل التكاليف الإضافية للبناء والتأثيث للمستفيدين من المبادرة، بما يساهم في تعزيز جودة حياتهم، وترسيخ الاستقرار الأسري والمجتمعي، وتوفير الحياة الكريمة للأسر المواطنة. وسيتيح هذا التعاون لهيئة تنمية المجتمع لتمكين أسر مواطنة ونقلهم من سكن مؤقت إلى سكن دائم مع مراعاة إعطاء الأولوية للأسر الأكبر عدداً من الأفراد والأسر التي لديها حالات من أصحاب الهمم ممن هم تحت خط الاستحقاق.
 وقالت معالي حصة بن عيسى بوحميد، إن هذه الاتفاقية تؤكد أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في رفد خطط التنمية الاجتماعية، وتوثيق روابط التكافل الاجتماعي بين الشرائح المجتمعية، بما يعزز من استقرار وسعادة أفراد المجتمع ويدفع باتجاه ازدهار متزايد للإمارة في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن مبادرة «بيتي» شكلت نموذجاً ملهماً لتكامل أدوار الجهات الحكومية والقطاع الخاص وجمعيات النفع العام في دعم ومساندة الفئات المستحقة.
 وأعربت معاليها عن سعادتها بالتعاون مع مؤسسة رائدة رسخت لنفسها مكانة عالمية في مجال البيئة السكنية والمشاريع المعمارية المتكاملة، والاستفادة من خبرتهم ودعمهم لتمكين الأسر المواطنة، وتتوقع أن ينعكس هذا التعاون بشكل لافت على جودة حياة المستفيدين، ويوفر لهم الاستقرار السكني الذي يتطلعون إليه.
التزام
قال أحمد المطروشي، إن الاتفاقية تأتي في ظل التزام مؤسسة إعمار الخيرية بمسؤوليتها تجاه أفراد المجتمع وحرصها على توجيه جهود دعم المستحقين وفق المسارات الصحيحة والمناسبة المرتكزة إلى دراسات حالة شاملة، ويوفر التعاون مع هيئة تنمية المجتمع رؤية واضحة حول احتياجات المستفيدين وتطلعاتهم، بما يضمن أن تصب المساعدات في المكان الصحيح.

أخبار ذات صلة
الإمارات تؤكد دعم المجتمع الإنساني العالمي
«نيابة دبي» تكرم فائزين بمسابقة قرآنية
هيئة تنمية المجتمع
دبي
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
الاقتصادي
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
اليوم 09:35
«قطبا المغرب» ينشدان «ريمونتادا» في «الأبطال»
الرياضي
«قطبا المغرب» ينشدان «ريمونتادا» في «الأبطال»
اليوم 13:09
5 أندية تزين قائمة «المتتاليات» في الكأس
الرياضي
5 أندية تزين قائمة «المتتاليات» في الكأس
اليوم 13:00
3.9 مليار درهم أرباح «أبوظبي الأول» في الربع الأول
الاقتصادي
3.9 مليار درهم أرباح «أبوظبي الأول» في الربع الأول
اليوم 12:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©