«الإمارات للخدمات الصحية» تطلق منصة «إدارة المعرفة»

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ممثلة بإدارة الرعاية الصحية إطلاق منصة إدارة المعرفة، الهادفة إلى تطوير آليات تبادل المعلومات، التي من شأنها تعزيز قدرات الكادر الطبي على سرعة اتخاذ القرار، واستكمالاً لجهودها الساعية إلى تعزيز بيئة العمل وتزويدها بأحدث التقنيات الطبية الحديثة.

وأكدّت الدكتورة كريمة الرئيسي، رئيس قسم الشؤون المهنية الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن إطلاق المنصة يأتي استكمالاً للنهج التطويري الذي تنتهجه المؤسسة منذ انطلاقها، لغايات الاستمرار في تطوير بيئة العمل والارتقاء بأدواته، بما يتزامن مع استراتيجية المؤسسة 2023 -2026.

وتعتبر المنصة التي تم إطلاقها لتعزيز مهارات وقدرات المتخصصين في الرعاية الصحية وإدارة الرعاية الصحية الأولية على حد السواء، نظاماً تفاعلياً شاملاً تم تصميمه لإدارة أصول المعرفة بطريقة منهجية.

وتعمل المنصة على توفير الوصول إلى جميع الاستراتيجيات والسياسات والإرشادات وموارد التدريب الضرورية لتقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة.

وفي سياق منفصل، وقعت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مذكرة تفاهم مع شركة ميرك سيرونو؛ بهدف تعزيز آفاق التعاون المشترك، وتحديد أطر العمل التي تتيح للجانبين الاطلاع على تجاربهما في بيئة العمل.

وقع المذكرة كل من الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وأحمد فضل مدير عام شركة ميرك سيرونو الخليج.