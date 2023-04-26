مريم المهيري: الإبداع ضروري لتحقيق الأمن الغذائي وأهداف العمل المناخي

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغيّر المناخي والبيئة، أمس، افتتاح أول مصنع من نوعه في أبوظبي، متخصص بإنتاج اللحوم من المصادر النباتية عالية البروتين، وذلك في منطقة خليفة الصناعية «كيزاد»، في خطوة مهمة لتعزيز دور الأطعمة النباتية التي يتزايد استهلاكها بشكل مستمر في المنطقة، والتي تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، التي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي في الدولة من خلال الابتكارات المستدامة، الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الغذاء.

وقالت معاليها «يواجه قطاع الغذاء والزراعة تحدياً كبيراً يتمثل بالتغير المناخي. ويتعين علينا توفير الغذاء الصحي والموثوق لسكان الدولة مع الأخذ بعين الاعتبار أن أنظمة الغذاء العالمية مسؤولة عن أكثر من ربع انبعاثات الغازات الدفيئة. وتسبب عملية إنتاج اللحوم النباتية انبعاث غازات دفيئة أقل من اللحوم العادية بنسبة تتراوح بين 30 و90%، كما تساهم في توفير أغذية أكثر استدامة».

وأضافت: «يتزامن افتتاح منشأة (سويتش فوودز) مع احتفالنا بعام الاستدامة واستعدادنا لاستضافة مؤتمر COP28 في وقت لاحق من العام. ونفخر بسجلنا الحافل من الجهود في هذا الإطار أمام العالم، حيث نركز على الحلول التي تقدم الإجراءات الواقعية للتمويل والتخفيف والتكيف والحد من الخسائر والأضرار الناجمة عن التغير المناخي. وتعمل وزارة التغيّر المناخي والبيئة على تسريع الجهود الوطنية من خلال تحديد المجالات الضرورية لاتخاذ خطوات جادة، خاصة في مجال إنتاج الأغذية. كما نستثمر لإرساء نظام بيئي مزدهر يعزز الابتكار والنمو من خلال الشراكات والاستثمارات في إنتاج الأغذية المستدامة. ويجسد هذا المشروع التعاون بين القطاعين العام والخاص والإبداع الضروري لتحقيق الأمن الغذائي وأهداف العمل المناخي».

من ناحيته، رحب سعيد البحري العامري، المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بإنشاء المنشأة، مؤكداً أهميتها في زيادة الإنتاج المحلي لتلبية طلب المستهلكين على البروتين من خلال توفير مصادر بديلة للحوم الحيوانية. وأضاف أن إنشاء مثل هذه المنشآت يساهم في جهود قيادتنا الحكيمة في تطوير قطاع زراعي مبتكر في أبوظبي، يدعم استراتيجية الأمن الغذائي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار العامري إلى استراتيجية الدولة في تشجيع الاستثمارات في المشاريع المبتكرة مثل مشاريع إنتاج اللحوم النباتية، موضحاً أن هذا القطاع لديه القدرة على أن يلعب دوراً رئيسياً في دفع التنمية الاقتصادية، وتعزيز الأمن الغذائي.

من جهته، قال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة - مجموعة موانئ أبوظبي: «نفتخر كمجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة كيزاد باستضافة مشروع شركة (سويتش فودز) المبتكر في منظومة أعمالنا الغذائية، فنحن نعتبر أنّ الابتكار والاستدامة من الركائز الأساسية لهدفنا الاستراتيجي المتمثِّل في تعزيز منظومة الأمن الغذائي لدولة الإمارات، والوصول إلى (الرقم واحد) في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، تحقيقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة».

الارتقاء بطريقة الاستهلاك

قال ادوارد حامض، المؤسس، الرئيس التنفيذي لـ «سويتش فوودز»: «فخورون بإطلاق منشأتنا للابتكار وإنتاج اللحوم من المصادر النباتية في منطقة خليفة الصناعية بأبوظبي، حيث يشكل هذا الإطلاق إنجازاً مهماً في مساعينا للارتقاء بطريقة استهلاك الأفراد للأطعمة في دولة الإمارات، وتغيير نظرتهم تجاه اللحوم نباتية المصدر. نحن نهدف إلى لعب دور رائد في جهود التحول إلى أنظمة غذائية مستدامة من خلال تقديم بدائل لحوم مبتكرة محلياً وذات مصدر نباتي ترتقي بصحة الأفراد والمجتمع».