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شرطة أبوظبي تحتفي باليوم العالمي للملكية الفكرية

مقر أكاديمية سيف بن زايد (من المصدر)
27 ابريل 2023 02:08

أبوظبي (الاتحاد)
تحتفي القيادة العامة لشرطة أبوظبي بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يوافق 26 أبريل سنوياً، لافتة إلى تنفيذ مبادرات عدة ضمن الاهتمام بالملكية الفكرية خلال العام الجاري استكمالاً لجهودها في تبني الممارسات الحديثة في برامجها التطويرية.
 وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، الحرص على الارتقاء بقدرات ومهارات العاملين في المجالات التخصصية الحديثة، تماشياً مع الاستراتيجيات الحكومية للارتقاء بالعمل المؤسسي، وتحقيق الاستدامة في الاستثمار الأمثل في الموارد البشرية.
 وأشار إلى الجهود المستمرة في تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع بين المنتسبين وتحفيزهم على تقديم الأفكار التي تسهم في الارتقاء بالعمل، وضمان حقوقهم في براءات الاختراع والمصنفات الفكرية.
 وقالت المقدم مريم محمد راشد من أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، رئيسة فريق ثقافة الملكية الفكرية، إن المبادرات التي سيتم تنفيذها خلال العام الجاري تتضمن عقد دورة تخصصية حول إدارة الملكية الفكرية في المؤسسات وملتقى افتراضي لمناقشة دور الملكية الفكرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمشاركة متحدثين محليين ودوليين، إلى جانب فعاليات عدة تركز على نشر ثقافة الملكية الفكرية، وتطوير مهارات وقدرات العاملين، والمشاركة في شهر الابتكار «الإمارات تبتكر».
 وذكرت أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي نفذت ملتقيات عدة وجلسات معرفية ودورات تخصصية بمشاركة ما يقارب 4 آلاف موظف من مختلف الوحدات التنظيمية، وبمشاركة من الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة ومنتسبين عدة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقطاعات العاملة في مصر والجزائر والأردن.

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