الخميس 27 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

رفض طلب «دائن» لعدم وجود سند مديونية

رفض طلب «دائن» لعدم وجود سند مديونية
27 ابريل 2023 02:07

جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة النقض في أبوظبي في قضية نزاع بين دائن «شاكٍ» وشقيقه «المدين»، برفض طلب الشاكي، وذلك لكون المراسلات بين الدائن والمدين لا تدل بذاتها على أن التحويلات التي تمت من الأول للثاني ترشح إلى كونها قروضاً، وكذا عدم ثبوت سبب تلك التحويلات وأساسها في ضوء إنكار المدين للمديونية، ووصفه لها بأنها كانت محض مساعدات من شقيقه الدائن، وهى أسباب سائغة، وتتضمن الرد المسقط لدفاع الشاكي، موضحة أن ذلك كله لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية. 
وكان شاكٍ أقام دعوى قضائية ضد شقيقه الذي اقترض منه مبلغاً من المال على أن يقوم بسداده خلال الفترة الزمنية المتفق عليها بين الطرفين، إلا أن الأخير أخلّ بالاتفاق ولم يلتزم به، ما دفع الشاكي للجوء للمحكمة للمطالبة بحقه.   وأوضحت المحكمة أنه كان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة أجابت الدائن لطلبه وأحالت الدعوى للتحقيق لإثبات المديونية إلا أنه تقاعس عن إحضار الشهود في الجلسة المحددة، فقررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة، ومن ثم فإنه لا تثريب على محكمة الاستئناف إذا لم تستجب لطلبه إحالة الأوراق للتحقيق مجدداً، طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من إثبات دعواه بالبينة ويكون ما ينعاه الدائن في هذا الشأن غير مقبول. وذكرت أنه إذا كان الحكم المطعون فيه خلص سائغاً إلى أن المراسلات بين الدائن والمدين لا تدل بذاتها على أن التحويلات التي تمت من الأول للثاني ترشح إلى كونها قروضاً، وكذا عدم ثبوت سبب تلك التحويلات وأساسها في ضوء إنكار المدين للمديونية ووصفه لها بأنها كانت محض مساعدات من شقيقه الدائن، وهى أسباب سائغة، وتتضمن الرد المسقط لدفاع الشاكي. ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب الدائن «الشاكي» وذلك لعدم وجود سند مديونية مرده قيام المانع الأدبي، وأن افتراض الحكم أن المبالغ لسداد ديون لا سند له وتغافل عن المستندات والمراسلات بين الطرفين، وأن المطعون ضده أقر بتسلمها، فإنه كله لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن.

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي:1مايو التطبيق الفعلي "للسرعة الدُنيا" على طريق الشيخ محمد بن راشد
برعاية طحنون بن زايد.. قمة «الطوارئ والأزمات» تستهدف توحيد الجهود العالمية
محكمة النقض
أبوظبي
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
الاقتصادي
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
اليوم 09:35
«قطبا المغرب» ينشدان «ريمونتادا» في «الأبطال»
الرياضي
«قطبا المغرب» ينشدان «ريمونتادا» في «الأبطال»
اليوم 13:09
5 أندية تزين قائمة «المتتاليات» في الكأس
الرياضي
5 أندية تزين قائمة «المتتاليات» في الكأس
اليوم 13:00
3.9 مليار درهم أرباح «أبوظبي الأول» في الربع الأول
الاقتصادي
3.9 مليار درهم أرباح «أبوظبي الأول» في الربع الأول
اليوم 12:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©