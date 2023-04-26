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1.5 مليون درهم منح دراسية لمجلس شرطة دبي

مثنى عبد الرزاق وحامد مراد والحضور خلال الإعلان عن المنح (من المصدر)
27 ابريل 2023 02:07

دبي (الاتحاد)
قدمت الجامعة الأميركية في الإمارات، منحاً دراسية كاملة لدراسة الماجستير إلى أعضاء مجلس شرطة دبي لطلبة الجامعات والكليات، بقيمة تبلغ مليوناً و500 ألف درهم، تقديراً لجهوده في دعم وتفعيل دور طلبة الجامعات من مختلف البرامج والتخصصات الدراسية. 
وجاءت هذه البادرة، نظير الجهود التي يبذلها أعضاء المجلس في دعم البيئة الطلابية بالأنشطة والفعاليات الرياضية والترفيهية التوعوية، عبر مبادرات وبرامج متنوعة، إلى جانب تبني مشاريع وأبحاث الطلبة والاستثمار فيها، بما يساهم في تعزيز المنظومة الأمنية والشرطية في دبي.
وأشاد الدكتور مثنى عبد الرزاق، رئيس الجامعة الأميركية في الإمارات، بجهود أعضاء المجلس الرامية إلى تعزيز التواصل مع المجتمعات الطلابية، عبر فعاليات وأنشطة ومبادرات مشتركة، بغية الاستثمار في قدرات الطلبة وإمكانياتهم، وتبني مواهبهم وإبداعاتهم، وتطوير مشاريع ومبادرات تخدم المجتمع وتعزز ثقافته ووعيه بالتحديات المعاصرة.

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