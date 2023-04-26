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المرأة والملكية الفكرية في جلسة لشرطة دبي

المرأة والملكية الفكرية في جلسة لشرطة دبي
27 ابريل 2023 02:07

دبي (الاتحاد)
عقدت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية، جلسة حوارية بعنوان «المرأة والملكية الفكرية: تسريع الابتكار والإبداع»، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للملكية الفكرية، 26 من شهر أبريل من كل عام.
وشهد العقيد منصور القرقاوي، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، الجلسة الحوارية، بحضور العقيد الدكتور محمد الجناحي، نائب مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، والعقيد الدكتور إبراهيم بن سباع المري، مدير إدارة المعرفة والابتكار والتطوير، والرائد خالد المزروعي، رئيس قسم مختبرات الابتكار، وآمنة عبدالله الشحي، رئيس قسم التوثيق وبراءة الاختراع، بحضور عدد من الموظفين من العناصر النسائية في شرطة دبي.

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