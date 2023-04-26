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953 حادثاً مرورياً بسيطاً في الشارقة خلال عيد الفطر

953 حادثاً مرورياً بسيطاً في الشارقة خلال عيد الفطر
27 ابريل 2023 02:07

الشارقة (الاتحاد)
تلقت شركة «رافد» لحلول المركبات، بلاغات عن 786 حادثاً مرورياً بسيطاً تم تسجيلها في شوارع إمارة الشارقة، وتم الإبلاغ عنها عبر مركز الاتصال الخاص بـ «رافد»، بينما تم تسجيل 167 حادثاً عن طريق التطبيق الخاص بالشركة، وذلك خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، كما استقبلت الشركة 386 طلب مساعدة على الطريق، تم التعامل معها من خلال الدوريات الموجودة على طرق مدن ومناطق الإمارة.

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 وقال عبد الرحمن بن كنون الشامسي، مدير إدارة الحوادث وخدمات المساعدة على الطرق في شركة «رافد» لحلول المركبات، عضو اللجنة المشتركة لتخطيط الحوادث المرورية البسيطة في إمارة الشارقة، إن أيام عيد الفطر شهدت أعداداً متفاوتة في التسجيل اليومي للحوادث البسيطة، حيث كان أول أيام العطلة 20 أبريل الجاري، أكثر الأيام التي شهدت تزايداً في تخطيط الحوادث البسيطة.
 وأوضح الشامسي، أن معظم الحوادث المرورية البسيطة التي حصلت خلال أيام عيد الفطر المبارك، جاءت نتيجة الانشغال عن الطريق، وعدم الالتزام بخط السير وترك مسافة آمنة مع السيارات الأخرى، بالإضافة إلى السرعة والإهمال وعدم التقيد بالمسار الصحيح.
وبيّن مدير إدارة الحوادث، أن مركز الاتصال والتحكم بالشركة تلقى 908 مكالمات خلال عطلة عيد الفطر، وزعت ما بين بلاغات عن حوادث مرورية، وبين طلب خدمات المساعدة على الطرق والاستفسارات أخرى.
وأوضح الشامسي، أنه بالنسبة لطلبات المساعدة على الطرق، فقد تنوعت بين طلبات التزود بالوقود وتغيير الإطارات والبطاريات ونقل المركبات المتوقفة بسبب الأعطال إلى الورش، والتي يقدمها فريق عمل محترف من خبراء المركبات متعددي الجنسيات، مؤكداً أنه يمكن لجميع متعاملي «رافد»، إجراء وطلب جميع الخدمات عبر تطبيق رافد الذكي، والمتوافر على منصات الهواتف الذكية كافة.

الشارقة
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