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صفر حالات غرق وحادثان بحريان في دبي

حسن السويدي
27 ابريل 2023 02:07

دبي (الاتحاد)
قال العقيد دكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، إن فرق الإنقاذ والأمن البحري، سجلت صفر حالات غرق خلال إجازة عيد الفطر السعيد، وتعاملت مع حادثين بحريين، لم تنتج عنهما أي إصابات.
وأكد العقيد دكتور حسن السويدي أن المركز، وبالتنسيق مع الشركاء الداخليين والخارجيين، وضع خطة شاملة استعداداً لاستقبال مئات المُصطافين خلال إجازة عيد الفطر السعيد، تضمنت تكثيفاً لدوريات الأمن البحري والإنقاذ البحري، والدراجات المائية والدراجات الهوائية، ودوريات أمن الشواطئ، لنتمكن من التعامل مع الحوادث الطارئة والاستجابة لها في أسرع وقت ممكن على مدار الأربع وعشرين ساعة، إلى جانب توعية الجماهير بإرشادات وتعليمات السلامة، ورصد المخالفين، حفاظاً على الأرواح.
وأشار إلى وقوع حادثين بحريين تعاملت معهما دوريات الإنقاذ البحري، تمثل الأول في نشوب حريق على متن قارب في ميناء راشد، وذلك نتيجة انفجار محرك القارب، بعد تزويد المحركات بالوقود، وعليه توجهت الدوريات على الفور بالتعاون مع خبراء الحرائق إلى الموقع، واتخذوا الإجراءات اللازمة، دون وقوع إصابات.
وفي الحادث الآخر، تعاملت الدوريات البحرية مع حادث صدم وسيلة بحرية بجسر آل مكتوم، وذلك نتيجة حدوث عطل في محرك الوسيلة البحرية، الأمر الذي أفقد قائدها القدرة على التحكم فيها وارتطامها بالجسر بسبب حركة الأمواج، وهو ما أحدث أضراراً بسيطة في الجسر، وفي الوسيلة نفسها، وتعاملت الدوريات البحرية مع الحادث دون وقوع إصابات.
ودعا العقيد السويدي، أفراد الجمهور من مرتادي البحر ومحبي ممارسة الأنشطة البحرية، إلى ضرورة الالتزام بتعليمات وإرشادات السلامة، واتباع تعليمات المنقذين على الشواطئ، وعدم ارتياد البحر في حالات الطقس السيئة والأمواج العالية، حفاظاً على سلامتهم وحماية لأرواحهم، وأهمية استخدام خدمة «أبحر بأمان» قبل الإبحار بالوسائل البحرية المختلفة، لتتمكن دوريات الإنقاذ من التدخل الفوري والاستجابة بأسرع وقت ممكن في حالات الطوارئ.

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