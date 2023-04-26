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الإمارات

«الوطن التطوعي»: توزيع 33 ألف وجبة إفطار

متطوعون خلال إعداد الوجبات للتوزيع (من المصدر)
27 ابريل 2023 02:07

محمد البلوشي (العين)
اختتم فريق الوطن التطوعي برئاسة فخرية من الشيخ سلطان بن محمد بن خالد آل نهيان، مبادرته الرمضانية «فطوركم علينا»، التي أُقيمت للعام السابع على التوالي بمساهمة مجتمعية من الجهات الحكومية والخاصة والأفراد، وبرعاية من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وتضمنت المبادرة التي استمرت خلال الشهر الفضيل توفير 33 ألف وجبة إفطار يومية وتوصيلها لمنازل الأسر المتعففة، في كافة مناطق مدينة العين، كما تم توزيع الهدايا على هذه الأسر تزامناً مع عيد الفطر المبارك وإدخال البهجة والسرور إلى قلوب أفرادها.
 وشارك في حفل اختتام المبادرة في نادي ضباط شرطة مدينة العين الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، وعدد من المسؤولين وممثلين عن الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية والمتطوعين الذين ساهموا وشاركوا في عمليات تغليف الوجبات وتوصيلها إلى المنازل.
وأشاد الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري في كلمته بفريق الوطن التطوعي ومبادرته الرمضانية «فطوركم علينا». مؤكداً أن فريق الوطن التطوعي هو من الفرق التطوعية المتألقة والمتميزة بالمبادرات الاجتماعية والخيرية في دولة الإمارات، ويسعى دائماً إلى تحقيق التكاتف والتعاون وترسيخ قيم البذل والعطاء بين جميع شرائح المجتمع.
1100 صائم
 قال المهندس جابر الأحبابي، رئيس فريق الوطن التطوعي، إن كمية وجبات الإفطار التي وزعت بشكل يومي خلال الشهر الفضيل وصلت لأكثر من 1100 صائم، بعدد إجمالي يصل إلى 33 ألف وجبة، مشيراً إلى أن ساعات المتطوعين في هذه المبادرة خلال شهر رمضان وصلت إلى ما يقارب 10000 ساعة تطوعية.

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