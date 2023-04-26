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6657 مكالمة تلقتها غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة خلال العيد

غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة (من المصدر)
27 ابريل 2023 02:07

رأس الخيمة (الاتحاد)
استقبلت غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، 6657 مكالمة هاتفية تنوعت بين المكالمات المرورية والاستفسارات المختلفة.
وتم التعامل مع جميع المكالمات الواردة من قبل الأقسام والجهات المعنية وفقاً لطبيعة كل مكالمة بالشكل الأمثل والمطلوب، فضلاً عن الرد على استفسارات الجمهور. وتهيب شرطة رأس الخيمة بالجمهور اقتصار اتصالاتهم على الرقم 999 للبلاغات الطارئة فقط، والاتصال على الرقم 901 المخصص للاستفسارات العامة وغير الطارئة ضماناً لتقديم أفضل مستويات الخدمة لهم.وأشاد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، بالجهود المبذولة خلال إجازة عيد الفطر المبارك لضمان انسيابية الحركة المرورية، مثمناً التعاون المثمر من قبل أفراد الجمهور في الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية واتباع إرشادات رجال المرور المنتشرين في جميع أنحاء الإمارة، مؤكداً أنه تم التعامل مع الحالات والنداءات كافة في زمن قياسي، وذلك انطلاقاً من استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى دعم مؤشر الأمن والأمان، وتعزيز ثقة الجمهور.

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