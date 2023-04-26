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«نيابة دبي» تكرم فائزين بمسابقة قرآنية

عبدالله كليب والحضور مع المكرمين (من المصدر)
27 ابريل 2023 02:08

دبي (الاتحاد)
كرمت النيابة العامة بدبي موظفيها الفائزين في مسابقة القرآن الكريم في دورتها التاسعة، والتي نظمتها بالتعاون مع مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم، تحت شعار «ورتل القرآن ترتيلاً». وتحرص الدائرة على تنظيم المسابقة سنوياً خلال شهر رمضان لتشجيع الموظفين للإقبال على كتاب الله في الشهر الفضيل، وإذكاء روح المنافسة بين المشاركين.
وسلم المستشار عبدالله كليب الطنيجي، المحامي العام الأول، رئيس النيابة المدنية، شهادات التكريم للفائزين والمحكمين في مسابقة القرآن الكريم، حيث ‏حصلت على المركز الأول والثاني عن فئة النساء بالترتيب أحلام العامري ومريم الكندي، ‏و حصل على المركز الأول في فئة الرجال جمال الشرفاء والمركز الثاني محمود محمد، ‏فيما حصل على المركز الثالث مناصفة محمد درويش الشحي ومحمد هارون المازمي.
وبمناسبة اختتام الموسم التاسع للمسابقة، وجهت النيابة العامة الشكر لمراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم على تعاونها المثمر مع المسابقة، وثمنت دورها في إنجاحها.

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