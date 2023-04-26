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وفد من «الداخلية» يزور الأطفال المرضى في «برجيل»

وفد من «الداخلية» يزور الأطفال المرضى في «برجيل»
27 ابريل 2023 02:08

أبوظبي (الاتحاد)
نظمت إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، زيارة ميدانية إلى قسم الأطفال في مدينة برجيل الطبية بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي، بهدف الاطمئنان على صحتهم، وتقديم الهدايا والعيدية لهم، وتهنئتهم بعيد الفطر المبارك، وذلك ضمن مبادرات وزارة الداخلية المجتمعية، حيث تأتي مبادرة «عيدكم مبارك» لنشر البهجة والاحتفال بعيد الفطر السعيد لفئات المجتمع كافة.
وأكد العميد محمد بطي الشامسي، مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، أهمية التواصل المجتمعي للمرضى في المستشفيات، لما له أثر نفسي إيجابي على معنوياتهم، وأكد أن هذه الزيارة تأتي في إطار تفاعل «الداخلية» مع مختلف فئات المجتمع، بهدف تعزيز أواصر التواصل الإيجابي.
من جهته، أشاد ناصر الريامي، الرئيس التنفيذي للعمليات والتشغيل في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي، بالمبادرات المجتمعية الهادفة التي تقوم بها وزارة الداخلية بشكلٍ مستمر، ما يساهم بدوره في ترسيخ الترابط بين فئات المجتمع، مثمناً مبادرتهم المجتمعية ولفتتهم الإنسانية الجميلة خلال العيد بزيارة المرضى الأطفال في المستشفى.
وأكد أن إدارة مدينة برجيل الطبية على استعداد دائم ومستمر، لتسهيل ودعم المبادرات المجتمعية التي تنفذها الجهات الحكومية .

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