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حاكم رأس الخيمة يعزي خادم الحرمين في وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله

حاكم رأس الخيمة يعزي خادم الحرمين في وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله
26 ابريل 2023 22:41

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود.
كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.

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المصدر: وام
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