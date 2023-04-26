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مركز محمد بن راشد للفضاء: المستكشف راشد مجرد بداية لمسيرة واعدة

مركز محمد بن راشد للفضاء: المستكشف راشد مجرد بداية لمسيرة واعدة
26 ابريل 2023 20:22

أكد سعادة سالم حميد المري المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، أن مهمة «المستكشف راشد» هي فقط البداية لمسيرة واعدة. وقال بشأن المهمة: «طورنا خلالها أول مستكشف إماراتي وعربي، واكتسبنا معارف جديدة».
ووجه سعادته شكره، لطواقم مركز محمد بن راشد للفضاء وللشركاء في «آي سبيس» قائلاً «شكراً لزملائي في مركز محمد بن راشد للفضاء الذين عملوا ليلاً ونهاراً على تطوير المستكشف راشد.. وشكراً لشركائنا في آي سبيس على جهودهم الكبير».
وأضاف «التحديات والصعوبات دائماً حاضرة في مهمات الفضاء وخصوصاً مهمات الهبوط على القمر.. ومن خلال خوض المهمات الصعبة نتعلم ونتقدم، تعلمنا من قادتنا أن نواصل الاجتهاد حتى نحقق أهدافنا.. ومنهم تعلمنا أن لا شيء مستحيل».

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