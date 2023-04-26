الطقس المتوقع على الإمارات غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وغائماً أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الغربية والشرقية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار. وتكون جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 20:36 والمد الثاني عند الساعة 04:56 والجزر الأول عند الساعة 21:57.

بحر عمان خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:38 والمد الثاني عند الساعة 01:22 والجزر الأول عند الساعة 08:13 والجزر الثاني عند الساعة 21:25.