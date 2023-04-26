محمد بن راشد: نجحنا في بناء قطاع فضائي من الصفر خلال 10 سنوات

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم الأربعاء، إن الإمارات نجحت في بناء قطاع فضائي من الصفر خلال 10 سنوات.

وأضاف سموه، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، «لم تنجح مهمة المركبة التي تحمل المستكشف راشد بالهبوط على سطح القمر.. ولكن نجحنا في رفع سقف طموحاتنا للوصول للقمر ونجحنا في صنع فريق من شبابنا وبناتنا قادرين على إدارة مشاريع فضاء متقدمة.. ونجحنا في بناء قطاع فضائي من الصفر خلال 10 سنوات».

وأوضح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «اليوم، المستكشف راشد 1 على سطح القمر يحمل علم الإمارات.. ليشكل أكبر دليل على شجاعتنا.. وتفكيرنا خارج الصندوق.. ومحاولتنا الوصول للقمر».

وأعلن سموه «من اليوم، سيبدأ العمل على راشد 2.. مستكشف جديد.. لمحاولة جديدة للوصول للقمر».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «نحن دولة تأسست على الطموح.. نحن دولة لم تتوقف منذ 2 ديسمبر 1971... ولن تتوقف.. ولن تلتفت.. ولن تضع أهدافاً صغيرة لنفسها.. القادم أجمل وأعظم وأكثر جرأة بإذن الله».