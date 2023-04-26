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نهيان بن مبارك يفتتح "جتكس 2023"

نهيان بن مبارك
26 ابريل 2023 14:40

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش اليوم الدورة الـ 35 من المعرض العالمي للتعليم والتدريب "جتكس"، بحضور شخصيات بارزة ورؤساء العديد من الجامعات والمدارس.

 ويُعقد المعرض في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض في الفترة ما بين 26 و28 أبريل 2023، ومن المتوقَّع أن يستقطب أعداداً كبيرةً من الزوَّار لما يتيحه من فرصٍ تعليمية واسعة تقدِّمها المؤسسات التعليمية البارزة المُشاركة، والتي يصل عددها إلى 150 جامعة.

ويفتح المعرض أبوابه أمام الطلاب من مختلف المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء دولة الإمارات، إلى جانب العائلات وخبراء القطاع، للتواصل مع الجهات الأكاديمية المحلية والإقليمية والعالمية المُشاركة في المعرض والاطِّلاع على خيارات البرامج الدراسية والمزايا التعليمية المتنوعة التي تتيحها والمقارنة بينها.

وسيتمكَّن الزوَّار من المشاركة في العديد من الفعاليات الجديدة التي يستضيفها المعرض هذا العام، ومن بينها إطلاق تحالف ومؤتمر القطاع الأكاديمي، وورش العمل التقنية، ومسابقة الابتكار "إنوفاثون"، وأكثر من 30 ندوة حول مواضيع مختلفة يمكن حضورها بالمجان.

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وقال أنسيلم غودينهو، مدير عام شركة "إنترناشيونال كونفرنسز آند إكزيبيشنز"، الجهة المنظمة للمعرض: "تمكَّن المعرض العالمي للتعليم والتدريب "جتكس" من ترسيخ مكانته كفعالية رائدة في مجال التعليم على المستوى المحلي والإقليمي، إذ إنه يتيح آفاقاً واسعةً من الفرص للطلاب والمؤسسات التعليمية على حدٍّ سواء. ويكتسب المعرض أهمية متزايدةً اليوم في ظلٍّ النمو الكبير في قطاع التعليم في المنطقة والتركيز على تعزيز الوصول إلى الفرص التعليمية وتوسيع الآفاق المستقبلية للطلاب. وممَّا لا شكَّ فيه أن جودة التعليم شهدت تقدُّماً كبيراً في المنطقة بفضل الابتكارات التكنولوجية المتطوِّرة".

وأضاف غودينهو: "يشكَّل معرض "جتكس 2023" منصةً تفاعليةً بارزة تجمع أهم الشخصيات وروَّاد قطاع التعليم والتدريب في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وننظر بثقةٍ حيال الأفكار والمعارف والابتكارات المهمة التي سيتمُّ تبادلها خلال فعاليات المعرض ودورها في تمهيد الطريق نحو المزيد من التقدُّم في قطاع التعليم".

ويقدِّم معرض "جتكس 2023" مجالاً واسعاً من البرامج الأكاديمية والمنح التعليمية للطلاب، ويحمل العديد من الفرص للنهوض بقطاع التعليم في دولة الإمارات. كما يمثِّل المعرض فرصةً متميزةً للمؤسسات التعليمية الإقليمية والعالمية المُشاركة لاستكشاف سوق منطقة الشرق الأوسط والتواصل مع الشركاء الإقليميين واستعراض محفظتها من الخدمات أمام جمهورٍ أوسع. 

 

المصدر: وام
جيتكس
نهيان بن مبارك
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