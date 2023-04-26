لجنة بـ "الوطني الاتحادي" تناقش سياسة الحكومة بشأن الذكاء الاصطناعي

واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة محمد عيسى الكشف رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن الذكاء الاصطناعي.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة لهذا الاجتماع، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري، وسعيد راشد العابدي، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، ويوسف عبدالله البطران أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على البيانات والمعلومات الواردة من الجهات المعنية بموضوع الذكاء الاصطناعي، وقررت إعداد مسودة تقريرها حول الموضوع.

وتناقش اللجنة الموضوع العام ضمن محاور توفر البنية التحتية والتشريعات اللازمة لتفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي، وجاهزية البنية التحتية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.