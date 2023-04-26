الخميس 27 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

لجنة بـ "الوطني الاتحادي" تناقش سياسة الحكومة بشأن الذكاء الاصطناعي

لجنة بـ "الوطني الاتحادي" تناقش سياسة الحكومة بشأن الذكاء الاصطناعي
26 ابريل 2023 13:51

واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة محمد عيسى الكشف رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن الذكاء الاصطناعي.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة لهذا الاجتماع، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري، وسعيد راشد العابدي، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، ويوسف عبدالله البطران أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

أخبار ذات صلة
برعاية طحنون بن زايد.. قمة «الطوارئ والأزمات» تستهدف توحيد الجهود العالمية
الإمارات تؤكد دعم المجتمع الإنساني العالمي

واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على البيانات والمعلومات الواردة من الجهات المعنية بموضوع الذكاء الاصطناعي، وقررت إعداد مسودة تقريرها حول الموضوع.

وتناقش اللجنة الموضوع العام ضمن محاور توفر البنية التحتية والتشريعات اللازمة لتفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي، وجاهزية البنية التحتية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

المصدر: وام
المجلس الوطني الاتحادي
الذكاء الاصطناعي
دبي
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
الاقتصادي
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
اليوم 09:35
«قطبا المغرب» ينشدان «ريمونتادا» في «الأبطال»
الرياضي
«قطبا المغرب» ينشدان «ريمونتادا» في «الأبطال»
اليوم 13:09
5 أندية تزين قائمة «المتتاليات» في الكأس
الرياضي
5 أندية تزين قائمة «المتتاليات» في الكأس
اليوم 13:00
3.9 مليار درهم أرباح «أبوظبي الأول» في الربع الأول
الاقتصادي
3.9 مليار درهم أرباح «أبوظبي الأول» في الربع الأول
اليوم 12:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©