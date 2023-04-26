خلال أيام العيد.. 18500ألف زائر استقبلتهم حدائق وشواطئ الظفرة
خلال أيام العيد.. 18500ألف زائر استقبلتهم حدائق وشواطئ الظفرة
26 ابريل 2023 10:39
استقبلت الحدائق العامة والشواطئ بمنطقة الظفرة أكثر من 18500 زائر خلال أيام عيد الفطر المبارك لقضاء أوقات ممتعة والاستمتاع بأجواء احتفالية متميزة.
ونظم فريق التواجد البلدي في بلدية منطقة الظفرة، فعاليات متنوعة تحت شعار "فعاليات فرحة العيد" تضمنت فقرات ومسابقات، تم خلالها توزيع 1500 هدية وجائزة قيمة للجمهور.
وشملت الفعاليات سوقاً للأسر المنتجة وعروض الليزر والأضواء، والفنون الشعبية لفرق العيالة والحربية، إلى جانب عروض العرس الإماراتي التقليدي وليلة الحناء الإماراتية، ومركبات الأطعمة المتنقلة، ومنطقة ألعاب مفتوحة للأطفال، والألعاب النارية بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي إضافة لفعاليات المكتبة المتنقلة للأطفال بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة والشخصيات الكرتونية المتجولة وتوزيع البالونات الضوئية.