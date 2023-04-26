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الإمارات

بيان من مركز محمد بن راشد للفضاء حول "المستكشف راشد"

المستكشف راشد
26 ابريل 2023 09:23

نشر مركز محمد بن راشد للفضاء بياناً حول مشروع الإمارات لاستكشاف القمر "المستكشف راشد"، وأكد المركز أنه بعد إعلان شركة "آي سبيس" عن عدم نجاح هبوط المركبة "هاكوتو آر"، نشيد بالجهود الكبيرة التي بذلتها شركة ispace. شريك المهمة، والتي لم تدخر أي مجهود لتحقيق هبوط ناجح على سطح القمر.

وأكدت شركة "آي سبيس" أنه حتى الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت اليابان (3 صباحًا بتوقيت دولة الإمارات)، لم يتم الاتصال بين مركبة الهبوط "هاكوتو آر"، ومركز التحكم بالمهمة، وبالتالي تم تأكيد عدم وجود إمكانية لتحقيق هبوط ناجح على القمر، والاتصال بالمركبة.

وتابع المركز: "لقد حقق مركز محمد بن راشد للفضاء بنجاح هدف تصميم وتطوير المستكشف. وإطلاقه إلى مدار القمر وهو بحد ذاته إنجاز مهم للغاية، على الرغم من عدم تحقيق المستكشف راشد والحمولات الأخرى على متن المركبة مهماتهم على النهج المخطط له.

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نتوجه بالشكر إلى المركز الوطني للدراسات الفضائية – فرنسا، على مساهمتهم العلمية والتقنية طوال فترة المهمة كما نقدر إسهامات جميع شركائنا المحليين والدوليين.

لقد اكتسب فريق مركز محمد بن راشد للفضاء خبرات وتجارب علمية قيمة من هذه المهمة، سيستفيد منها في تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال استكشاف الفضاء، خاصة بعدما أصبح أقرب من أي وقت مضى إلى الهبوط على سطح القمر".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
القمر
المستكشف راشد
مركز محمد بن راشد للفضاء
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