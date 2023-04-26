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الإمارات

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد

محمد بن زايد
26 ابريل 2023 09:14

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، بمناسبة ذكرى يوم الاتحاد لبلادها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيسة سامية حسن.

 

 

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تنزانيا
محمد بن راشد
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