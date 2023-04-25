الأربعاء 26 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

محمد الشرقي يطلع على برامج أكاديمية الفنون

محمد بن حمد مترئساً اجتماع «أمناء الفجيرة للفنون»
26 ابريل 2023 01:01

الفجيرة (وام) 

أخبار ذات صلة
حمد الشرقي: البيانات الإحصائية والتعداد السكاني يواكبان مسيرة التنمية
بهجة العيد في الفجيرة

 ترأس سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الاجتماع الثاني للعام 2023 لمجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة. اطلع سموه، خلال الاجتماع، على برامج الأكاديمية التدريسية ومستجدات تطويرها، والنشاطات الفنية والإبداعية والمشاريع الحالية والمستقبلية التي تعمل عليها الأكاديمية، وتستهدف الفنانين والمهتمين بمجال الفنون بأنواعها. وأكّد سموه، أهمية مواكبة متطلبات الحداثة وتحولات العصر، وتمثيل القيم الإنسانية المشتركة وجذورها عبر مختلف الأشكال التعبيرية للفنون.  وأشار سموه إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لقطاع الفنون في الإمارة، وتوجيهات سموه بإبراز التقاليد الفنية والإرث الثقافي لدولة الإمارات ونقلها إلى العالمية. حضر الاجتماع، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعلي عبيد، مدير أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة.

محمد الشرقي
الفجيرة
أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
البرازيل تنتظر أنشيلوتي
الرياضي
البرازيل تنتظر أنشيلوتي
اليوم 01:29
«دولي السيارات» يعتمد «السبرينت الجديد» في فورمولا1
الرياضي
«دولي السيارات» يعتمد «السبرينت الجديد» في فورمولا1
اليوم 01:25
خليفة شاهين المرر يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الامارات: دعم الجهود الدولية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط
اليوم 01:05
نازحون سودانيون من الخرطوم جراء الاشتباكات (رويترز)
عربي ودولي
نازحون يفترشون الطرق في الخرطوم بسبب انقطاع الوقود
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©