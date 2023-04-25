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«الإمارات للخدمات الصحية»: الإمارات داعم أساسي لجهود مكافحة الأمراض والأوبئة

«الإمارات للخدمات الصحية»: الإمارات داعم أساسي لجهود مكافحة الأمراض والأوبئة
26 ابريل 2023 00:04

أكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن الإمارات سباقة ومبادرة في بذل الجهود وشحذ الهمم لمكافحة الأمراض والأوبئة، ومد يد العون وتقديم المساعدات والدعم في مختلف المجالات الاجتماعية والصحية وغيرها.

ونوه إلى أن قيادة الدولة الرشيدة أرست قواعد راسخة في مسيرتها الزاخرة بالإنجازات النوعية، خاصة في القطاع الصحي، ووفرت الإمكانات كافة والأدوات اللازمة لتقديم أفضل الممارسات الصحية، وفي مقدمتها الخدمات الوقائية والعلاجية التي تعتبر درعاً واقياً للمجتمعات من الأمراض الشائعة كالملاريا.

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وأشار في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للملاريا إلى مكانة الدولة ودورها المحوري كداعم أساسي للجهود المبذولة كافة في مكافحة مختلف الأمراض والأوبئة، انطلاقاً من النهج الإماراتي الأصيل الذي يدرك تماماً أهمية تكاتف الجهود لتعزيز الواقع الصحي في مختلف المجتمعات حول العالم.

المصدر: وام
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
الأمراض
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