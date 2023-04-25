«الوطني» يشارك في اجتماعات لجان البرلمان العربي

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك أعضاء مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، في اجتماعات لجان البرلمان العربي وجلسته الرابعة من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثالث خلال الفترة من 29 حتى 30 أبريل الجاري في القاهرة بجمهورية مصر العربية.

وتضم مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في البرلمان العربي كلاً من: محمد أحمد اليماحي رئيس المجموعة وعضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس نائب رئيس المجموعة وعضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد حمد بوشهاب عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.

وحسب جدول أعمال اجتماعات لجان البرلمان العربي، سيشارك محمد اليماحي في اجتماع لجنة فلسطين بتاريخ 27 ابريل 2023، وفي اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وستستعرض اللجنة التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، والمسودة الأولية لتقرير الحالة السياسية للعام 2022م، وخطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث.

وستشارك ناعمة الشرهان في اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ومن المقرر أن تستعرض اللجنة دراسة آليات اعتماد مشروع التنال العربي (شهادة الكفاءة الدولية في اللغة العربية)، كما ستطلع على تقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2022، ومستجدات نظيم ندوة حول حماية القيم المجتمعية في العالم العربي، وستناقش مستجدات إعداد مشروع قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف الأسري، وبحث تفعيل إنشاء صندوق لدعم اللغة العربية في الدول العربية الأقل نمواً.

كما سيشارك أحمد بوشهاب في اجتماع الجنة الفرعية المعنية بالمنتدى الاقتصادي التابعة للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بتاريخ 27أبريل2023، وفي اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، حيث ستستعرض اللجنة مشاريع الأسئلة البرلمانية الموجهة إلى المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، والهيئة العربية للاستثمار والأمن الزراعي، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية.

كما ستنظر اللجنة في الموضوعات المالية الخاصة بالعضوية وموازنة البرلمان العربي حتى نهاية شهر مارس الماضي، وستناقش مسودة مشروع القانون الاسترشادي العربي بشأن تعزيز الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة في العالم العربي، ومتابعة التحضير للمنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية. وستشارك شذى النقبي في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وستناقش اللجنة مسودة مشروع تقرير حالة حقوق الانسان في العالم العربي 2022.

ثلاث مذكرات

من المقرر أيضاً أن تطلع اللجنة على ثلاث مذكرات مقدمة من الأمانة العامة للبرلمان العربي بشأن إعداد قانون استرشادي عربي لمكافحة ظاهرة التنمر في العالم العربي، وإعداد آلية عربية موحدة لرعاية اللاجئين العرب والعمل علي إعادة توطينهم في أوطانهم الأصلية، وتداعيات زلزال سوريا وتركيا على حقوق الإنسان.