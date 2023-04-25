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6 شهادات «آيزو» لـ«شؤون الوطني»

طارق لوتاه
26 ابريل 2023 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

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حصلت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على 6 شهادات دولية «آيزو»، في عدد من المجالات المختلفة، والتي تأتي نتيجة لحرص الوزارة على تعزيز أدوات العمل والارتقاء ببيئته، ضمن منظومة تدعم وتشجع ثقافة الإبداع والتميز والابتكار.  
وأكد طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن حصول الوزارة على الاعتمادات الدولية يأتي نتيجة لجهود فرق عمل الوزارة التي تحرص على مواصلة العمل وفق أفضل المعايير.
وتمكنت الوزارة من الحصول مؤخراً على شهادة المعيار الدولي لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، وذلك لالتزامها بجودة إدارة الخدمات الإلكترونية، كما حصلت الوزارة على شهادة الاعتماد الدولي في مجال الحوكمة المؤسسية، وذلك لتطبيقها أفضل مستويات الحوكمة والممارسات الإدارية الصحيحة.
وحصدت الوزارة كذلك شهادة الآيزو في مجال نظام الأمن والمرونة المؤسسية، وحازت أيضاً على شهادة المطابقة للمواصفة العالمية آيزو إدارة استمرارية الأعمال، كما تمكنت من الحصول على شهادة الآيزو في نظام إدارة المخاطر.
إدارة الكفاءات
تعتبر شهادة إدارة الكفاءات وتنمية الأفراد التي حصلت عليها الوزارة إحدى مواصفات سلسلة الآيزو العالمية، التي تقدم إرشادات لمساعدة المؤسسات في تحقيق نظام إدارة جودة الخدمة التدريبية عبر مجموعة من المتطلبات والبنود، وتساعد المواصفة الدولية على تحديد متطلبات مراحل التطبيق، كما يهدف نظام إدارة التدريب إلى تحسين أداء الموظفين ورفع الإنتاجية، والارتقاء بمستوى الرضا الوظيفي، وتعزيز مبدأ الشفافية والوضوح.

المجلس الوطني الاتحادي
آيزو
شؤون الوطني
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