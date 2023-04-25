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افتتاح تجريبي لمركز طب الكوارث بجامعة الشارقة

خلال الافتتاح (من المصدر)
26 ابريل 2023 01:00

الشارقة (الاتحاد) 

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افتتحت جامعة الشارقة المرحلة التجريبية لمركز الشارقة لطب الكوارث، وذلك بمبادرة مشتركة مع برنامج الإمارات للجاهزية الطبية «جاهزية» الذي سيعمل على بناء قدرات خط الدفاع الأول من العاملين في المجال الصحي في مختلف مستشفيات الدولة الحكومية منها والخاصة، وزيادة الجاهزية للاستجابة الطبية للكوارث والطوارئ وفق منهج موحد ومعتمد دولياً، والذي جاء بموجب مذكرة التعاون المشتركة التي تم توقيعها مؤخراً بين الجهتين.
وتفقد الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، مراحل الافتتاح التجريبي لمقر هذا المركز والوحدات التدريبية التخصصية والمستشفى التدريبي الميداني والمتحرك المجهز بأحدث المعدات الطبية للتدريب التخصصي في طب الكوارث والطوارئ، كما شهد التدريبات الحية والدورات العملية وورش العمل التخصصية التي شارك فيها 120 متدرباً من خط الدفاع الأول، منهم العاملون في مستشفيات الدولة.
وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي، أن إطلاق المرحلة التجريبية لمركز الشارقة لطب الكوارث يلبي توجيهات حكومة الدولة في تنفيذ الخطط الاستراتيجية لتعزيز منظومة التعليم والتدريب الطبي التخصصي في طب الكوارث، والتي تهدف إلى بناء قدرات خط الدفاع الأول وزيادة جاهزيتهم للاستجابة للطوارئ والكوارث، ما يسهم بشكل فعال في إحداث نقلة نوعية في مستوى وأداء الكوادر الطبية العاملة في مستشفيات الدولة الصحية.
حضر الافتتاح عدد من المسؤولين والمنتسبين من مؤسسات الدولة الصحية الحكومية والخاصة.

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