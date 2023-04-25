طلاب «محمد بن راشد الحكومية» يستكشفون آفاق الابتكار

دبي (الاتحاد)

نظمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية رحلة دراسية إلى مدينة برلين في ألمانيا، شارك فيها مجموعة من طلابها في برنامج ماجستير إدارة الابتكار، لاستكشاف آفاق ومجالات الابتكار والحوكمة.

وهدفت الرحلة التي أشرفت عليها البروفسور ميلودينا ستيفانز، أستاذ إدارة الابتكار في الكلية، إلى تعريف الطلبة بأنظمة الابتكار والحوكمة في ألمانيا، وتوسيع آفاقهم، وتواصلهم مع أصحاب الخبرات والتخصص، وتعزيز ثقافتهم في هذا المجال.

وقال البروفيسور رائد عواملة عميد كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «تلتزم كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بتدريب وتمكين طلابها ليصبحوا قادة الغد، إذ نسعى جاهدين لاستكمال وتعزيز التعليم الذي نقدمه لطلابنا ورفده برحلات ميدانية تتيح لهم استكشاف كيفية تنفيذ الابتكار والحوكمة بشكل مباشر على أرض الواقع، فيما تم اختيار ألمانيا لريادتها في الابتكار وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتمتع مؤسساتها برؤية وخبرة طويلة في المجال».

وأشارت البروفسور ميلودينا ستيفانز، أستاذ إدارة الابتكار في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إلى أن التعلم العملي ميزة إضافية للطلاب في أي مجال، خاصة أولئك الذين يتخصصون بالابتكار والحوكمة، في حين أكدت على أن هذا النوع من الرحلات يساهم في اكتساب الطلاب للخبرات والمعارف من أصحاب التخصصات، فضلاً عن اطلاعهم على أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة، وفهم المجال من منظور المبتكرين وصانعي السياسات، والتعرف على تطبيقات الابتكار المستخدمة على أرض الواقع والتي لها تأثير كبير على حياة الأفراد.

زار الطلاب خلال الرحلة بقايا جدار برلين وبوابة براندنبورغ، وكذلك سفارة الإمارات وشركة «إم أند إتش» للاستشارات والاستثمارات،واختتم اليوم الأول بلقاء مع بنديكس ليبي، المحاور السياسي السابق في البرلمان الألماني، إلى جانب جولة في مبنى البرلمان وقبة مبنى «الرايخستاغ».

زيارة

شهد اليوم الثاني، زيارة المشاركين لمصنع بورش للاطلاع على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة المستخدمة في التصنيع الألماني خاصة في صناعة السيارات، التي تعد إحدى الصناعات الرائدة في ألمانيا. تبعها جولة لمدينة لايبزيغ، تضمنت زيارة أول بورصة في المدينة، والسوق، والكاتدرائية حيث دُفن الملحن الألماني الشهير يوهان سيباستيان باخ.

وفي اليوم الثالث زار الطلاب مدرسة إدارة الأعمال ICN العريقة لحضور جلسة تدريبية للتفكير الابتكاري، بإشراف من البروفيسور ستيفان سونينبيرج، وهو خبير في الإبداع والتفكير الابتكاري. ثم قابلوا كارستن فوسيل، المالك والمدير التنفيذي لشركة للأمن السيبراني، تلتها زيارة إلى قصر سانسوسي الذي استغرق بناؤه 100 عام.

واستهل الطلاب اليوم الرابع في زيارة لوكالة التنمية الاقتصادية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث ناقشوا مواضيع مختلفة مع آشا ماريا شارما، نائب مدير إدارة الصناعات الرقمية والخدمية، إلى جانب دور ألمانيا الجوهري، باعتبارها أول دولة تدفع بالثورة الصناعية الرابعة. وتبع ذلك حوار بحثي في معهد ماكس بلانك لعلم الإنسان التطوري، والذي يلعب دوراً رائداً في دفع عجلة الابتكار في ألمانيا، حيث التقى الطلاب بفريق عمله بقيادة إيان راهوان، واختُتم اليوم بزيارات إلى نقطة تفتيش تشارلي ومتحف ماور.

وقام الطلاب في ختام الرحلة بزيارة شركة متخصصة بالاستشارات الإبداعية، ثم قدمت البروفسور ميلودينا ستيفانز، أستاذ إدارة الابتكار في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، محاضرة لهم حول اتخاذ القرار بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.