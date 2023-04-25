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«أميركية الشارقة» تعرض برامجها المعتمدة دولياً

«أميركية الشارقة» تعرض برامجها المعتمدة دولياً
26 ابريل 2023 01:00

الشارقة (الاتحاد)

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تعرض الجامعة الأميركية في الشارقة برامجها الأكاديمية المعتمدة دولياً ومنحها الدراسية المتنوعة في معرض الخليج للتعليم والتدريب لعام 2023، والذي ينطلق اليوم، ويستمر إلى 28 أبريل 2023 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، انطلاقاً من التزامها بالتميز الأكاديمي ومناهجها التعليمية المبتكرة والمتعددة التخصصات.
ويستقطب معرض الخليج للتعليم والتدريب أكثر من 25 ألف طالب وطالبة من المواطنين والمقيمين ممن يسعون للحصول على فرص تعليم مرموقة، فضلاً عن برامج التطوير المهني وبرامج التدريب المحترفة.
وقال علي الشحيمي، المدير التنفيذي لإدارة الاستقطاب والقبول في الجامعة الأميركية في الشارقة: «نحن نؤمن بصفتنا جامعة رائدة في المنطقة بأن إتاحة الفرصة للحصول على تعليم مرموق أمر مهم ويخلق مستقبلاً أفضل لمجتمعنا».
متطلبات
أضاف علي الشحيمي: «يمكن للطلبة المحتملين الباحثين عن برامج أكاديمية عالمية ومنح دراسية لفصل خريف 2023 لقاء ممثلي الجامعة الأميركية في الشارقة في المعرض للتعرف على متطلبات القبول والمنح الدراسية وغيرها من موارد الجامعة التعليمية التي يمكن أن تساعدهم في الحصول على وظائف واعدة مستقبلاً. ستتاح للزوار أيضاً فرصة للتواصل مع أعضاء هيئة الجامعة التدريسية وطلبتها الحاليين لمشاركة تجاربهم الشخصية ووجهات نظرهم حول البرامج الأكاديمية المرموقة وحياتهم الجامعية النابضة بالحياة».
وترحب الجامعة الأميركية في الشارقة بالطلبة المهتمين وأولياء أمورهم للقاء ممثلي الجامعة والتحدث معهم في جناح المعرض رقم B 200، في القاعة رقم 8 من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 2:00 ظهراً ومن الساعة 5:00 مساءً حتى 9:00 مساءً يومي 26 و27 أبريل، ومن الساعة 3:00 مساءً وحتى 9:00 مساءً يوم 28 أبريل.

الشارقة
الجامعة الأميركية
معرض الخليج للتعليم والتدريب
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