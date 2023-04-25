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الإمارات

جلسات تعريفية للراغبين في الالتحاق بالجامعات الأميركية

جلسات تعريفية للراغبين في الالتحاق بالجامعات الأميركية
26 ابريل 2023 01:00

رأس الخيمة (وام)

 ينظم مكتب المنح الدراسية في مؤسسة الشيخ سعود بن صقرالقاسمي لبحوث السياسة العامة غداً  و12 مايو المقبل جلسات تعريفية مجانية لتثقيف الطلبة الإماراتيين الراغبين في الالتحاق والدراسة بالجامعات الأميركية.
وتهدف الجلسات التي يستضيفها فندق هيلتون غاردن إن، رأس الخيمة ويقدمها قادة من 7 جامعات مرموقة في الولايات المتحدة الأميركية - إلى تعريف الطلبة بعملية التقديم ومناقشة أهمية التخطيط الأكاديمي، وخيارات العمل المستقبلية، وفهم فرص المساعدة المالية داخل المؤسسات التعليمية.
وتسعى المؤسسة  لتعزيز تنمية المواهب والقدرات التعليمية للجيل القادم من شباب رأس الخيمة من خلال التعاون مع المؤسسات الأكاديمية المحلية والعالمية وتحرص على تزويد طلبة مرحلة الثانوية المتميزين بفرص علمية لتشكيل مهاراتهم وقدراتهم.
ويمثل وفد مستشاري الجامعات، العديد من الجامعات الأميركية الشهيرة، بما في ذلك جامعة نورث وسترن، وجامعة فاندربيلت، وجامعة دوك، وجامعة جورج تاون، وكلية دارتموث، وجامعة واشنطن، وسانت لويس، وكلية بارنارد (جامعة كولومبيا).
وتنظم هذه الجلسات بتنسيق من كيفن سيم، مستشار جامعي بارز من سنغافورة ويتمتع بسجل حافل في دعم قبول الطلاب بأرقى الجامعات الأميركية والمتعارف عليها باسم «آيفي ليك».
 

المنح الدراسية
مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي
مؤسسة سعود بن صقر لبحوث السياسة العامة
الجامعات الأميركية
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