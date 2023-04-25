100 مبادرة لمجالس الضواحي في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

نظمت مجالس الضواحي لدائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، مبادرات عديدة وأنشطة متنوعة خلال شهر رمضان الكريم بعد أن عززت من ريادتها في طرح البرامج التي تتلاقى مع أهدافها الاجتماعية في تقوية أواصر التقارب الأسري والتكاتف المجتمعي.

وعملت جميع مجالس الضواحي التابعة لدائرة شؤون الضواحي والقرى على طرح المبادرات التي استهدفت الأسر في مدن ومناطق إمارة الشارقة كافة لتدعو أفراد المجتمع على المشاركة في برامجها التي أقيمت خلال ليالي الشهر الكريم لتصل إلى أكثر من 100 مبادرة متنوعة.

جاء تنوع البرامج التي جرى تنظيمها على مستوى مجالس الضواحي، في إطار تنظيمها لتلك المبادرات، علاوة على استضافتها لبرامج أخرى في إطار الشراكات مع مختلف المؤسسات المعنية، كما شملت برامج رجالية وأخرى نسائية، فضلاً عن تنظيم الأنشطة الرياضية، والتي صبت في أهداف تأسيس مجالس الضواحي، لتكون تلك المجالس حلقة وصل بين الحكومة والمجتمع، بجانب دورها في إحياء ليالي شهر رمضان بالمحاضرات والبرامج التثقيفية والرياضية والندوات والمسابقات المختلفة، والتي جمعت الأسر في طرحها.

وكشفت دائرة شؤون الضواحي والقرى في هذا الصدد، وبعد إسدال البرامج عن مبادرات شهر رمضان الكريم بأن أربعة عشرة مجلس ضاحية، نظمت برامج عدة جرى تخصيص 94 منها كبرامج رجالية و16 برنامجاً نسائياً، وتنظيم 11 نشاطاً رياضياً. كما وتضمنت المبادرات 14 مبادرة شملت توزيع المير الرمضاني، ومبادرة إفطار صائم، وتوزيع المأكولات والتمور ووجبات السحور خلال شهر رمضان الفضيل. وطرحت مجالس الضواحي مسابقات في التواصل الاجتماعي شملت 13 مسابقة حظيت بمشاركة 30 ألفاً و170 مشاركاً.

وأثنى الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، على هذه الباقة المميزة من البرامج التي جرى تنظيمها طيلة شهر رمضان الكريم، وشملت تنظيم برامج ثقافية وأنشطة مجتمعية، هدفت لنشر القيم والترابط بين أفراد المجتمع، ما يعكس الصورة الزاهية والمتميزة لإمارة الشارقة، ومد جسور التواصل مع أفراد الحي الواحد.