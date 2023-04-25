الأربعاء 26 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

100 مبادرة لمجالس الضواحي في الشارقة

خلال إحدى المبادرات (من المصدر)
26 ابريل 2023 00:58

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
افتتاح تجريبي لمركز طب الكوارث بجامعة الشارقة
«أميركية الشارقة» تعرض برامجها المعتمدة دولياً

نظمت مجالس الضواحي لدائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، مبادرات عديدة وأنشطة متنوعة خلال شهر رمضان الكريم بعد أن عززت من ريادتها في طرح البرامج التي تتلاقى مع أهدافها الاجتماعية في تقوية أواصر التقارب الأسري والتكاتف المجتمعي.
وعملت جميع مجالس الضواحي التابعة لدائرة شؤون الضواحي والقرى على طرح المبادرات التي استهدفت الأسر في مدن ومناطق إمارة الشارقة كافة لتدعو أفراد المجتمع على المشاركة في برامجها التي أقيمت خلال ليالي الشهر الكريم لتصل إلى أكثر من 100 مبادرة متنوعة.
جاء تنوع البرامج التي جرى تنظيمها على مستوى مجالس الضواحي، في إطار تنظيمها لتلك المبادرات، علاوة على استضافتها لبرامج أخرى في إطار الشراكات مع مختلف المؤسسات المعنية، كما شملت برامج رجالية وأخرى نسائية، فضلاً عن تنظيم الأنشطة الرياضية، والتي صبت في أهداف تأسيس مجالس الضواحي، لتكون تلك المجالس حلقة وصل بين الحكومة والمجتمع، بجانب دورها في إحياء ليالي شهر رمضان بالمحاضرات والبرامج التثقيفية والرياضية والندوات والمسابقات المختلفة، والتي جمعت الأسر في طرحها.
وكشفت دائرة شؤون الضواحي والقرى في هذا الصدد، وبعد إسدال البرامج عن مبادرات شهر رمضان الكريم بأن أربعة عشرة مجلس ضاحية، نظمت برامج عدة جرى تخصيص 94 منها كبرامج رجالية و16 برنامجاً نسائياً، وتنظيم 11 نشاطاً رياضياً. كما وتضمنت المبادرات 14 مبادرة شملت توزيع المير الرمضاني، ومبادرة إفطار صائم، وتوزيع المأكولات والتمور ووجبات السحور خلال شهر رمضان الفضيل. وطرحت مجالس الضواحي مسابقات في التواصل الاجتماعي شملت 13 مسابقة حظيت بمشاركة 30 ألفاً و170 مشاركاً.
وأثنى الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، على هذه الباقة المميزة من البرامج التي جرى تنظيمها طيلة شهر رمضان الكريم، وشملت تنظيم برامج ثقافية وأنشطة مجتمعية، هدفت لنشر القيم والترابط بين أفراد المجتمع، ما يعكس الصورة الزاهية والمتميزة لإمارة الشارقة، ومد جسور التواصل مع أفراد الحي الواحد.

الشارقة
رمضان
دائرة شؤون الضواحي
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
البرازيل تنتظر أنشيلوتي
الرياضي
البرازيل تنتظر أنشيلوتي
اليوم 01:29
«دولي السيارات» يعتمد «السبرينت الجديد» في فورمولا1
الرياضي
«دولي السيارات» يعتمد «السبرينت الجديد» في فورمولا1
اليوم 01:25
خليفة شاهين المرر يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الامارات: دعم الجهود الدولية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط
اليوم 01:05
نازحون سودانيون من الخرطوم جراء الاشتباكات (رويترز)
عربي ودولي
نازحون يفترشون الطرق في الخرطوم بسبب انقطاع الوقود
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©