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«خيرية الفجيرة» تسعد الأيتام

«خيرية الفجيرة» تسعد الأيتام
26 ابريل 2023 00:58

الفجيرة (وام)

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نفذت جمعية الفجيرة الخيرية عدداً من المبادرات المجتمعية خلال عيد الفطر استهدفت الأيتام وزيارة قسم الأطفال والأقسام الخارجية بمستشفى الفجيرة. وقال يوسف المرشودي مدير الجمعية إن المبادرات تنوعت في مضمونها وأهدافها والفئات التي تستهدفها، وحرصت من خلالها الجمعية على إدخال البهجة في نفوس الجميع احتفالاً بعيد الفطر السعيد عبر الوصول إلى أكبر عدد من المستحقين موضحاً أن من بين تلك المبادرات مبادرة «كسوة العيد» عبر توفير الكسوة لـ 250 طفلاً يتيماً ومبادرة «توزيع العيدية» على نحو 300 طفل من المستحقين، إضافة إلى توزيع سلة الفواكه على 400 أسرة.

جمعية الفجيرة الخيرية
عيد الفطر
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