43.7 مليون درهم أنفقتها «بيت الخير» خلال 3 أشهر

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت «بيت الخير» أن حملتها الرمضانية «حتى تنفقوا مما تحبون» قد حققت النتائج المستهدفة، حيث أنفقت خلال أشهر الحملة الثلاثة، التي انتهت بحلول عيد الفطر المبارك، مبلغ 43.697.959 درهماً، استفادت منه نحو 16.000 أسرة وحالة تستحق الدعم والمساعدة، بالإضافة إلى 750 ألف صائم.

ونوه عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية، إلى أن الجمعية ركزت بشكل خاص على تنفيذ مشاريع الدعم الرمضانية فأنفقت مبلغ 5.215.200 درهم على مشروع المير الرمضاني، الذي استفادت منه 4.279 أسرة مواطنة من ذوي الدخل المحدود، من خلال توزيع قسائم شرائية لكل أسرة مستفيدة. وأوضح أن مشروع «إفطار صائم»، نجح هذا العام في توزيع 750 ألف وجبة إفطار على الصائمين في سكنات العمال وعبر مفاطر رمضان التي أقامتها الجمعية، بقيمة إجمالية بلغت 6.750.000 درهم، بالإضافة إلى توزيع زكاة الفطر بقيمة 1.562.000 درهم، استفادت منها 715 أسرة.

وأشار إلى أن مشاريع «بيت الخير» الرئيسة استمرت في عطائها خلال الحملة كالمعتاد، فأنفقت الجمعية على الأسر المسجلة مساعدات نقدية بشكل شهري بقيمة 5.211.300 درهم، استفادت منها 898 أسرة، بالإضافة لمساعدات غذائية شهرية بقيمة 197.500 درهم لتعزيز معاش 42 أسرة.

وقال: «كما قدمت الجمعية مساعدات طارئة خلال أشهر الحملة بقيمة 23.773.557 درهماً، ذهبت لأكثر الناس كرباً وحاجة، استفادت منها 5.659 أسرة وحالة، فيما أنفقت الجمعية لرفع الدين عن الغارمين مبلغ 988.402 درهم وأسهمت في إطلاق سراح 17 سجيناً مواطناً».