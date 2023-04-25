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«الأنصاري للصرافة»: توزيع 10 آلاف وجبة

خلال التوزيع (من المصدر)
26 ابريل 2023 00:58

دبي (الاتحاد)

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اختتمت «الأنصاري للصرافة» مبادرتها الرمضانية السنوية لتوزيع وجبات الإفطار للسنة الثامنة لتشمل هذا العام 13 موقعاً في مُختلف إمارات الدولة. وتضمنت المبادرة توزيع 10.000 وجبة إفطار خلال الشهر الفضيل، بالشراكة مع ثماني جهاتٍ حكومية.وقال علي النجار، الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة «الأنصاري للصرافة»: «نحرص دوماً على تقديم مبادرات مؤسسية نستطيع من خلالها الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من سكان الدولة، وتلك التي تتماشى مع قيم ومبادئ التآخي والتعاضد التي يرسخها شهر رمضان المبارك. ويسعدنا تحقيق أهدافنا المنشودة بوساطة هذه المبادرة التي نفذناها بالتعاون مع ثماني جهاتٍ حكومية، ترجمةً لرؤانا المشتركة لدعم أفراد المجتمع وتمكينهم والإسهام في تحسين جودة حياتهم».
وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع حرص المجموعة على دعم الأفراد غير الميسورين خلال شهر رمضان المبارك، والتزامها بتنفيذ البرامج التي تترك بصمةً إيجابية في المُجتمع، ومواصلة الإسهام في التنمية الاجتماعية.

الأنصاري للصرافة
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