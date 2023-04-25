الأربعاء 26 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شرطة الشارقة تزور دار رعاية المسنين

شرطة الشارقة تزور دار رعاية المسنين
26 ابريل 2023 00:58

الشارقة (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
افتتاح تجريبي لمركز طب الكوارث بجامعة الشارقة
«أميركية الشارقة» تعرض برامجها المعتمدة دولياً

نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة، متمثلة بمركز الدعم الاجتماعي، زيارة لدار رعاية المسنين بالشارقة، ضمن مبادرات وأنشطة المركز التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة المجتمعية والترابط والتلاحم المجتمعي، لمختلف فئات المجتمع من أطفال ونساء وكبار السن وأصحاب الهمم.
 وشهدت  الزيارة تقديم عدد من الهدايا لكبار السن، التي أدخلت البهجة والسرور إلى نفوس نزلاء الدار. 
 وأكدت المقدم الدكتورة رقية جاسم المازمي، مدير مركز الدعم الاجتماعي بشرطة الشارقة، حرص القيادة على رعاية حماية الفئات الضعيفة، وتعزيز مفهوم الحياة والعيش الكريم من خلال عدد من المبادرات والأنشطة المجتمعية، التي يحرص المركز على تنظيمها بشكل دوري، ودورها في إرساء قواعد مفهوم الاستدامة المجتمعية لمختلف فئات المجتمع. 
وأشارت إلى استمرار القيادة العامة لشرطة الشارقة، في دعم جهود دائرة الخدمات الاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي، باعتبارها شريكاً استراتيجياً في توفير مظلة الحماية، والرعاية الاجتماعية للشرائح والفئات المختلفة، ومعالجة المشكلات المتعلقة بالنساء والأطفال، وفئة كبار السن، إلى جانب الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية، وإنفاذ السياسات والتدابير والقوانين المتعلقة بذلك.

الشارقة
شرطة الشارقة
دار رعاية المسنين
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
البرازيل تنتظر أنشيلوتي
الرياضي
البرازيل تنتظر أنشيلوتي
اليوم 01:29
«دولي السيارات» يعتمد «السبرينت الجديد» في فورمولا1
الرياضي
«دولي السيارات» يعتمد «السبرينت الجديد» في فورمولا1
اليوم 01:25
خليفة شاهين المرر يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الامارات: دعم الجهود الدولية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط
اليوم 01:05
نازحون سودانيون من الخرطوم جراء الاشتباكات (رويترز)
عربي ودولي
نازحون يفترشون الطرق في الخرطوم بسبب انقطاع الوقود
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©