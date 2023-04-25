شرطة الشارقة تزور دار رعاية المسنين

الشارقة (الاتحاد)

نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة، متمثلة بمركز الدعم الاجتماعي، زيارة لدار رعاية المسنين بالشارقة، ضمن مبادرات وأنشطة المركز التي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة المجتمعية والترابط والتلاحم المجتمعي، لمختلف فئات المجتمع من أطفال ونساء وكبار السن وأصحاب الهمم.

وشهدت الزيارة تقديم عدد من الهدايا لكبار السن، التي أدخلت البهجة والسرور إلى نفوس نزلاء الدار.

وأكدت المقدم الدكتورة رقية جاسم المازمي، مدير مركز الدعم الاجتماعي بشرطة الشارقة، حرص القيادة على رعاية حماية الفئات الضعيفة، وتعزيز مفهوم الحياة والعيش الكريم من خلال عدد من المبادرات والأنشطة المجتمعية، التي يحرص المركز على تنظيمها بشكل دوري، ودورها في إرساء قواعد مفهوم الاستدامة المجتمعية لمختلف فئات المجتمع.

وأشارت إلى استمرار القيادة العامة لشرطة الشارقة، في دعم جهود دائرة الخدمات الاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي، باعتبارها شريكاً استراتيجياً في توفير مظلة الحماية، والرعاية الاجتماعية للشرائح والفئات المختلفة، ومعالجة المشكلات المتعلقة بالنساء والأطفال، وفئة كبار السن، إلى جانب الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية، وإنفاذ السياسات والتدابير والقوانين المتعلقة بذلك.