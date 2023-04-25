إعادة طفلة مفقودة إلى أسرتها خلال أقل من 30 دقيقة

دبي (الاتحاد)

تمكنت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من إعادة طفلة روسية تبلغ من العمر 6 سنوات إلى والدتها، والتي فقدت أثرها وسط الزحام على شاطئ جي بي آر خلال أيام عيد الفطر السعيد.

وأوضح العميد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية، أن بلاغاً ورد إلى العمليات يُفيد بفقدان طفلة على شاطئ جي بي آر، تبلغ من العمر 6 سنوات، كانت برفقة والدتها التي فقدت أثرها وسط زحام المُصطافين على الشاطئ خلال أيام عيد الفطر السعيد.

وأضاف: «شكّلت الدورية الراجلة المتمركزة على شاطئ جي بي آر على الفور فريق عمل للبحث عن الطفلة، وتواصلوا مع والدتها للحصول على مواصفات ما ترتديه، إلى جانب صورتها الشخصية، وتمكنوا ولله الحمد من العثور عليها في أقل من 30 دقيقة».

ونوه العميد الجلاف إلى أن إدارة الشرطة السياحية حريصة على تحقيق الجاهزية والاستعداد التام للتعامل مع البلاغات الواردة خلال أيام عيد الفطر، وذلك عبر تشكيل فرق الدوريات الراجلة وتوزيعها على امتداد الشواطئ المائية لتتمكن من تلقي البلاغات والتعامل الفوري معها، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

بدوره، أوضح النقيب أحمد المهيري، رئيس قسم متابعة برامج الرحلات السياحية، أن القسم حريص على الاستعداد والتنسيق مع الشركاء الداخليين والخارجيين للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرفة العمليات، ويكثف جهوده خلال العطل الرسمية والمناسبات الوطنية والدينية، نظراً لازدياد عدد المُصطافين على شواطئ دبي، الأمر الذي يتطلب تشكيل فرق عمل ووضع خطة لأي حالات طارئة، إضافة للجهود المبذولة في الجانب التوعوي والتثقيفي بشأن إجراءات واشتراطات السلامة على الشواطئ.

وأوضح النقيب المهيري، أن القسم أهدى مرتادي الشواطئ، هدايا بالتعاون مع مجلس السعادة والإيجابية بمناسبة عيد الفطر السعيد، كما نظم لهم عروضاً للدوريات الأمنية السياحية الشاطئية، وعروضاً للخيالة على شاطئ كايت بيتش مع مركز شرطة الخيالة.

وبين النقيب أن أفراد المجتمع بإمكانهم الإبلاغ عبر الرقم 999 للحالات الطارئة، ومركز الاتصال 901 للحالات غير الطارئة، إلى جانب خدمة الشرطة السياحية المتوافرة على التطبيق الذكي لشرطة دبي.