49 ألف مكالمة لشرطة دبي خلال عطلة العيد

دبي (الاتحاد)

قال العقيد محمد عبدالله المهيري، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، إن شرطة دبي تلقت خلال عطلة عيد الفطر السعيد، والتي امتدت من 21 وحتى 23 من شهر إبريل الجاري، 49 ألفاً و929 مكالمة هاتفية، منها 48 ألفاً و227 مكالمة على رقم الطوارئ (999)، و1702 مكالمة على مركز الاتصال (901).

وبين العقيد محمد المهيري، أن مركز الاتصال استقبل 382 رسالة عبر البريد الإلكتروني، و858 رسالة من خلال خدمة «الدردشة» عبر الموقع الإلكتروني لشرطة دبي، حيث طرح المتعاملون العديد من الاستفسارات والاقتراحات على الموظفين المُختصين في مركز الاتصال، وأجابوا عنها بشكل فوري وبمهنية عالية.

وناشد العقيد محمد المهيري الجمهور عدم الاتصال بالرقم (999) إلا في الحالات الطارئة، والاتصال على الرقم (901) في الحالات غير الطارئة وفي حال الاستفسار عن الخدمات المقدمة من قبل شرطة دبي لأفراد المجتمع، والتي يقدمها ضباط وأفراد شرطة مؤهلون في الرد على المكالمات ومساعدة الجمهور وإسعادهم، مؤكداً أن مركز القيادة والسيطرة يتمتع بأهمية قصوى وطبيعة عمل حساسة، كونه المستجيب الأول للبلاغات الطارئة، لذلك وجب التنويه بضرورة الاتصال فقط في الحالات الطارئة على الرقم 999.