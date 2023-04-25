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«نيابة دبي» تفوز بجائزة «ستيفي»

«نيابة دبي» تفوز بجائزة «ستيفي»
26 ابريل 2023 00:58

دبي (الاتحاد)

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فازت النيابة العامة بدبي بجائزة ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دورتها الرابعة للعام 2023، في فئة الابتكار في التقنيات، وذلك عن مبادرة المسار الذكي للدعوى الجزائية، وتسلم الجائزة عن النيابة العامة باقر عبد الواحد، مدير إدارة الاتصال المؤسسي.
ويهدف مشروع «المسار الذكي للدعوى الجزائية» إلى إدارة عملية سير الدعوى الجزائية إلكترونياً بالكامل بنسبة 100%، وذلك بدءاً من لحظة تسجيل البلاغ في مراكز الشرطة ثم تحويل الملف إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات المُختصة.
ويأتي المشروع ضمن المبادرات القضائية المبتكرة التي تقوم على التقنيات الحديثة والتحول الرقمي الكامل، لتسهم في سرعة تحريك الدعاوى الجزائية، ورفع دقة التحقيق، وتعزيز النظام القضائي وعدالته، وتفعيل دوره في حفظ الحقوق والحريات.

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