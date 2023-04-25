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بلدية أبوظبي تطلق مسابقة «الاستدامة»

بلدية أبوظبي تطلق مسابقة «الاستدامة»
26 ابريل 2023 00:58

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلقت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز التواجد البلدي في مدينة بني ياس، مسابقة بيئية تحت عنوان «عام الاستدامة - اليوم للغد»، بالتعاون مع حديد الإمارات أركان، وذلك مواكبةً لعام الاستدامة، وتشجيعاً للمجتمع على ترشيد استهلاك الكهرباء حفاظاً على استدامة الموارد. ودعت البلدية السكان إلى المشاركة في المسابقة، من خلال تزويد مركز التواجد البلدي في بني ياس عبر البريد الإلكتروني tb-baniyas@adm.gov.ae بـ 4 من فواتير الكهرباء للوحدة السكنية أو التجارية، ابتداءً من مارس وحتى يونيو 2023، ويجري التقييم بناءً على نسبة استخدام الكهرباء كل شهر، وحددت البلدية 30 يونيو 2023 كآخر يوم لتسجيل المشاركات.

بلدية أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
الاستدامة
عام الاستدامة
مجموعة حديد الإمارات أركان
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