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5 مطبات صناعية لتهدئة السرعة وعبور المشاة في أبوظبي

5 مطبات صناعية لتهدئة السرعة وعبور المشاة في أبوظبي
26 ابريل 2023 00:58

هالة الخياط (أبوظبي)

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 أنشأت بلدية مدينة أبوظبي، 5 مطبات صناعية في مناطق سكنية بجزيرة أبوظبي لرفع مستوى السلامة المرورية، وحفاظاً على سلامة الأفراد.
ومن خلال مركز بلدية المدينة، استجابت البلدية لطلبات أفراد المجتمع، بإنشاء عدد من المطبات الصناعية ببعض المناطق السكنية في جزيرة أبوظبي، وتضمنت الأعمال إنشاء 5 مطبات صناعية لتهدئة السرعة ومطبات لعبور المشاة، وفقاً للمعايير المتبعة، وبما يتماشى مع النهضة العمرانية التي تشهدها أبوظبي، ويعزز السلامة العامة والمظهر الحضاري للمدينة. وأدرجت بلدية مدينة أبوظبي تنفيذ وسائل تهدئة السرعات «المطبات» ضمن نطاق أعمال جميع مشاريع الأحواض السكنية الحديثة، حيث يتم تنفيذ وسائل تهدئة السرعات (المطبات) ضمن المشروع التطويري للمنطقة، وبعد استكمال أعمال طبقة الأسفلت.
دراسات فنية
فيما يخص المناطق القديمة، يتم تنفيذ الدراسات الفنية حسب طلب سكان المنطقة، وبعد التأكد من استيفاء متطلبات توفير المطبات في المنطقة، والالتزام بالمواصفات والضوابط الفنية المحددة سابقاً. 
وأكدت البلدية، أنها تولي أهمية كبيرة لتنفيذ وسائل تهدئة السرعات «المطبات»، ويتضح ذلك جلياً في المشاريع التطويرية التي تنفذها حالياً وفقاً لأعلى المواصفات والمعايير والضوابط الفنية التي تراعي سلامة مستخدمي الطريق من جميع الفئات (قائدي المركبات – المشاة – قائدي الدراجات الهوائية... إلخ)، بما يرفع مستوى السلامة المرورية على جميع الطرق.
وأشارت البلدية إلى أنها تلتزم بالمعايير والضوابط الفنية التي تم اعتمادها من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، حيث يسهل الوصول إلى المخططات النموذجية لجميع وسائل تهدئة السرعات من خلال الموقع الإلكتروني للمجلس.

أبوظبي
بلدية أبوظبي
السلامة المرورية
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