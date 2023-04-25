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مصادرة 220 منتجاً غير قابل للاستهلاك في رأس الخيمة

جانب من الحملات التفتيشية (من المصدر)
26 ابريل 2023 00:58

هدى الطنيجي (رأس الخيمة) 

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صادرت إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة 220 منتجاً استهلاكياً وتجميلياً غير صالح للاستهلاك الآدمي، وذلك منذ بداية العام، وتم على إثرها توجيه المخالفات والملاحظات في سبيل ضمان السلامة والصحة العامة للمستهلكين. وجاءت تلك الضبطيات بعد سلسلة متتالية من الحملات الميدانية على المنشآت كافة والتي تم التحقق من مدى صلاحية المواد والمنتجات المقدمة للجمهور المستهلك ومصادرة غير الصالحة نتيجة أسباب عدة واتباع الإجراءات الصارمة في ذلك بحسب النظم المتعارف عليها.
وقالت شيماء الطنيجي، مدير إدارة الصحة العامة: «إن المراقبين تمكنوا بعد تنفيذ الزيارات الميدانية المفاجئة على المنشآت المختلفة من رصد ما يقارب 220 منتجاً استهلاكياً وتجميلياً غير صالح للاستهلاك الآدمي، حيث قام الفريق الرقابي بمصادرة جميع تلك المنتجات وجرى إتلافها والتخلص منها، والتي تمثلت في مواد تجميلية وعطور منتهية الصلاحية، وتوجيه الإجراءات المناسبة بحق المنشآت بحسب نوع وحجم المخالفة». وذكرت أن المنتجات يتم التدقيق عليها باستمرار من خلال الحملات الميدانية التي يتجه المراقبون نحو التعرف على صلاحيتها وتاريخ الإنتاج والانتهاء، حيث إن عدم صلاحية تلك المنتجات المختلفة منها الاستهلاكية أو التجميلية، يسهم في الإضرار بصحة المستهلك الذي قد لا يركز على مسألة مدى صلاحيتها للاستهلاك، ووجب على المستهلك والعاملين في المنشآت التدقيق على هذا الجانب المهم الذي يؤثر على الصحة العامة، وقد يعرضهم إلى المساءلة في حال رصدها والخسائر المادية بعد مصادرة المنتجات وإتلافها من قبل الحملات التفتيشية الرقابية. وأشارت إلى أنه خلال الفترة الماضية قام المفتشون كذلك بتنفيذ الزيارات الميدانية الموجهة إلى مقاهي تقديم الشيشة، والتي بلغت 17 زيارة ميدانية أسفرت عن توجيه عدد من المخالفات بحقها والمتمثلة في عدم تطبيق عدد من الاشتراطات الصحية المتعلقة بممارسة النشاط، مؤكدة مواصلة تنفيذ الحملات الرقابية في سبيل تقديم أفضل أنواع الخدمة والمنتجات.

رأس الخيمة
الصحة العامة
بلدية رأس الخيمة
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