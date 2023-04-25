تنفيذ مضمار البطين للدراجات الهوائية في العين

محمد البلوشي (العين)

أنجزت بلدية مدينة العين، مشروع تطوير مضمار البطين للدراجات الهوائية بطول 4.5 كم، ضمن رؤية دائرة البلديات والنقل في تعزيز كفاءة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة لتعزيز نمط الحياة.

ويأتي المشروع تلبيةً لاحتياجات المجتمع في إيجاد مرافق رياضية تشجع على تبني نمط الحياة الصحية، كما يهدف المشروع لتوفير وجهة ترفيهية وسياحية في مدينة العين وتعزيز جاذبية المدينة ومظهرها الحضاري.

وقالت المهندسة فاطمة الحراصي، مدير المشروع: «تم تطوير مضمار البطين بشكل يوفر بيئة آمنة ومشجعة لممارسي رياضة الدراجات الهوائية، حيث تم تنفيذ وإنشاء نفق مخصص لمرور الدراجات الهوائية، لزيادة معايير الأمن والسلامة لمستخدمي المضمار، وكذلك مراعاة السلامة المرورية».

وأضافت الحراصي: «تم إضافة إنارة موفرة للطاقة من نوع LED على طول المضمار»، لافتة إلى أن المضمار صمم وفق أفضل المعايير والمواصفات، وبشكل يتوافق مع طبيعة المدينة ومتطلبات المستخدمين من الهواة والمحترفين، لتشجيع الجميع على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية.