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محمد بن راشد يحضر أفراح آل مكتوم

محمد بن راشد يحضر حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ ماجد بن عبيد آل مكتوم
25 ابريل 2023 19:03

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي"رعاه الله، اليوم الثلاثاء، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وعدد من الشيوخ، حفل الاستقبال الذي أقيم، بمناسبة زفاف الشيخ مكتوم بن ماجد بن عبيد آل مكتوم نجل المغفور له الشيخ ماجد بن عبيد آل مكتوم على كريمة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

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وقد هنأ سموه العروسين، متمنياً لهما حياة زوجية سعيدة وهانئة، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الخير والرخاء.

المصدر: وام
محمد بن راشد
الإمارات
دبي
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