دولة الإمارات تجلي مواطنيها ورعايا عدد من الدول من السودان

أبوظبي، عواصم (الاتحاد، وام)

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أنه في إطار الجهود الإنسانية لدولة الإمارات، والتزامها بتعزيز التعاون والتضامن العالميين، قامت الدولة بإجلاء مواطنيها ورعايا عدد من الدول من السودان، وذلك استمراراً لنهجها الإنساني القائم على توفير الحماية للمدنيين، ومد يد العون للدول في أوقات الحاجة، مشيرة إلى أنها تضع المرضى والأطفال وكبار السن والنساء على رأس أولوياتها في هذا الصدد.

وأكدت الوزارة التزام دولة الإمارات بالعمل مع شركائها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما يخدم مصالح الشعب السوداني، مشددة على أهمية تكثيف الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار والعودة للإطار السياسي والحوار، والمضي قدماً في المرحلة الانتقالية وصولاً إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان.

تكثيف جهود الإجلاء

وتواصلت أمس، عمليات إجلاء الأجانب التي اكتسبت زخماً اعتباراً من نهاية الأسبوع الفائت.

وأجلت فرنسا 538 شخصاً، بحسب ما أعلن الرئيس ايمانويل ماكرون أمس، ويشكل الفرنسيون أكثر من ثلثهم بقليل، وأعلنت ألمانيا أنها سيّرت أمس، آخر رحلة إجلاء من السودان في اتجاه الأردن. وقالت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك في بيان إن: «نحو 500 شخص من 30 بلداً تم إجلاؤهم من الخرطوم بفضل دعمنا». وقالت أوكرانيا، أمس، إنها أجلت 138 شخصاً، بينهم 87 من رعاياها إلى مصر. وكشفت إيطاليا أنها أغلقت سفارتها بعد إجلاء جميع رعاياها الذين طلبوا مغادرة السودان، وهم نحو 200 شخص، وأجلت أيضاً ممثلين للفاتيكان.

وقالت الخارجية الهولندية، إنها أجلت نحو 100 هولندي، نصفهم على متن طائرات هولندية التي أقلت أيضاً 70 شخصاً آخرين. وأجلت طائرة إسبانية 100 شخص، هم 30 إسبانيا و70 من أوروبا وأميركا اللاتينية، من السودان إلى جيبوتي، وفق ما أعلنت مدريد. ووصلت أول مجموعة مؤلفة من 17 يونانياً إلى أثينا أمس، بحسب وزارة الدفاع اليونانية، بينما تم إجلاء المزيد من اليونانيين إلى الأردن على متن طائرة هولندية. وأعلنت بريطانيا أمس، إطلاق عملية إجلاء واسعة النطاق لرعاياها بعد عملية الأحد لإجلاء موظفي سفارتها وعائلاتهم. وقال رئيس الوزراء ريشي سوناك، إن «الحكومة بدأت عملية إجلاء واسعة النطاق لحاملي جواز السفر البريطاني من السودان على متن طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي». وأعلنت النرويج من جهتها إجلاء دبلوماسييها من الخرطوم. وأفادت سويسرا بإجلاء 7 من موظفي سفارتها وأفراد عائلاتهم بمساعدة فرنسا.

كما تسعى تشاد لإرسال طائرات لإعادة 438 من رعاياها يغادرون الخرطوم على متن حافلات إلى بورتسودان قبل إجلائهم بطائرات، حسب الحكومة.

وتعتزم نيجيريا المباشرة بإجلاء قرابة 3000 من رعاياها، غالبيتهم طلاب على متن حافلات إلى مصر، وفق مسؤولين. ويقدر المسؤولون عدد الرعايا النيجيريين الساعين للمغادرة بنحو 5000.وأعلنت دولة جنوب أفريقيا أنها بدأت إجلاء عشرات من رعاياها العالقين في السودان. كما قالت باكستان إن قافلة تضم 211 من مواطنيها وصلت إلى بورتسودان أمس، ما يرفع عدد مواطنيها الذين تم إجلاؤهم إلى 700 شخص، ولا يزال 1500 باكستاني في السودان.

كما أفادت الهند أن 500 من رعاياها وصلوا إلى بورتسودان وأن آخرين في طريقهم إلى المدينة الساحلية.

وذكرت إندونيسيا أن 43 من رعاياها لجأوا إلى مجمع السفارة في الخرطوم. وأعلنت الصين إجلاء أول دفعة من رعاياها الذين يقدر عددهم بأكثر من 1500 في السودان. وقالت ماليزيا إن 30 من مواطنيها وصلوا إلى بورتسودان، أمس، و26 شخصاً من دول أخرى، بينهم أميركيون. وأعلنت الفلبين، أمس، إجلاء 50 من رعاياها من الخرطوم على أن يسافروا براً إلى مصر.