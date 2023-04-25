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عجمان تسجل ارتفاعاً في المساحة الخضراء

عجمان تسجل ارتفاعاً في المساحة الخضراء
25 ابريل 2023 14:55

عجمان (الاتحاد) 

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أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، عن ملونين و214 ألف متر مربع المساحة الخضراء في إمارة عجمان، وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن الدائرة للعام الماضي.وقال المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في بلدية عجمان: إن زيادة المساحات الخضراء أحد أهم أهداف الدائرة لضمان جودة الحياة وسعادة المجتمع، وعليه تسعى جاهدة مستندة لكفاءاتها الطموحة لزيادة الرقعة الخضراء للإمارة والارتقاء بها لتكون إحدى أهم المدن الخضراء في العالم، والتي يتوفر فيها مقومات العيش الهانئ والأجواء الصحية.
وأضاف: «أن إجمالي المساحة الخضراء شهدت ارتفاعاً عن عام 2021 والذي حقق إجمالي مليونين و182 ألف متر مربع، حققت زيادة على عام 2020 والذي سجل إجمالي مليونين وألف متر مربع، وفقاً للفترة ذاتها، مما يعكس الجهود المبذولة للسير وفق خطة التطوير، وتوفير أفضل مقومات الحياة للسكان والزوار».
وأكد الحوسني، أن الدائرة تضع خطة شاملة ومتكاملة تغطي كافة مناطق الإمارة، لزيادة المساحات الخضراء، كما تتبنى كافة المشاريع الداعمة لتحقيق الأهداف المنشودة، مؤكداً أن الدائرة افتتحت خلال الفترة الأخيرة عدداً من الحدائق العامة، إضافة إلى حدائق المجمعات السكنية والهادفة لتوفير أماكن مفتوحة للأطفال والعوائل وتمكينهم من قضاء أوقات سعيدة، وسط أماكن تتوفر فيها المساحات الخضراء والجلسات والألعاب والمواقف والممرات، وفي المناطق التي تشهد كثافة سكانية.
ولفت إلى أن جائزة عجمان للزراعة أسهمت في زيادة وعي المجتمع، حيث اتجه السكان للزراعة وتشجيع الجيل الناشئ على السير قدماً في درب المدن الخضراء، لافتاً إلى أن الدائرة تعمل تزامناً مع عام الاستدامة على نشر الثقافة الإيجابية بين جميع فئات المجتمع، وتسير خططها ومشاريعها لإقامة حدائق وساحات يلمس أثرها الجميع.

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