لجنة بـ" الوطني الاتحادي" تناقش شروط وضوابط صرف منح الزواج ضمن حلقة نقاشية افتراضية
لجنة بـ" الوطني الاتحادي" تناقش شروط وضوابط صرف منح الزواج ضمن حلقة نقاشية افتراضية
25 ابريل 2023 14:50
تنظم "لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة" في المجلس الوطني الاتحادي، حلقة نقاشية افتراضية بعنوان " تحديات المقبلين على الزواج في المجتمع الإماراتي" وذلك يوم 4 مايو المقبل برئاسة جميلة أحمد المهيري رئيسة اللجنة، وذلك ضمن خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج.
تناقش الحلقة النقاشية شروط وضوابط وإجراءات صرف منح الزواج، وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج ومدى الاستفادة منها، وتكاليف الزواج، وأسباب عزوف الشباب عنه وأسباب الطلاق. وتتناول اللجنة موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، ضمن محاور: التشريعات والقرارات المنظمة لمعايير واشتراطات منح الزواج، ودور المبادرات والبرامج لتشجيع وتأهيل المقبلين على الزواج من أجل بناء أسرة متماسكة.
تضم لجنة الشؤون الإسلامية في عضويتها كل من عائشة محمد الملا مقررة اللجنة، وخلفان راشد الشامسي، وسعيد راشد العابدي، وسهيل نخيرة العفاري، وكفاح محمد الزعابي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.